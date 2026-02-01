Украина готовится к новому резкому похолоданию: какой будет погода в первый день февраля
Киев • УНН
1 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица, ветер северный.
В воскресенье, 1 февраля, на большей части территории Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в первый день февраля не предвидится.
Холодная погода с температурой днем 12-17° мороза; на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине 9-14° мороза; в южных областях 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье 1-6° мороза (днем на Закарпатье местами около 0°)
Метеорологи также предупреждают, что на дорогах страны местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -16°...-14°.
