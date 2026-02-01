Украина готовится к новому резкому похолоданию: какой будет погода в первый день февраля

$42.850.00
31 января, 17:53 • 15518 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 29882 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 21916 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 22315 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 19999 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 13787 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12435 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6882 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11607 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19060 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 36147 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 65722 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 45638 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 50860 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 53279 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 16976 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 23065 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 26585 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 27233 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 25518 просмотра
Украина готовится к новому резкому похолоданию: какой будет погода в первый день февраля

Киев • УНН

 • 210 просмотра

1 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица, ветер северный.

Украина готовится к новому резкому похолоданию: какой будет погода в первый день февраля

В воскресенье, 1 февраля, на большей части территории Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в первый день февраля не предвидится.

Холодная погода с температурой днем 12-17° мороза; на Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине 9-14° мороза; в южных областях 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье 1-6° мороза (днем на Закарпатье местами около 0°)

- говорится в сообщении.

Метеорологи также предупреждают, что на дорогах страны местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -16°...-14°.

Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года25.01.26, 10:49 • 18244 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр