Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть
Киев • УНН
На этой неделе можно наблюдать полную Луну, известную как снежная, пик которой приходится на воскресенье в 17:09 по восточному времени. Она будет выглядеть полной также в субботу и понедельник.
На этой неделе на небе можно будет наблюдать полнолуние в феврале, известное как снежное. Пик полнолуния придется на воскресенье, когда спутник Земли будет выглядеть почти полностью освещенным вблизи горизонта. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По данным издания, полнолуние достигнет своего пика в 17:09 по восточному времени в воскресенье, ближе к закату Солнца. В этот момент оно будет низко на восточном небе и будет выглядеть наиболее полным.
В то же время, по словам, луна будет выглядеть полной также в субботу и понедельник.
Выходите и посмотрите на него, когда он полный, когда он частично полный, и изучите его географию
Полнолуние в феврале называется снежным Луной из-за сильных снегопадов, характерных для этого периода в некоторых регионах Северной Америки. Другие традиционные названия включают мокрую Луну, ветреную Луну и воронью Луну.
Полнолуния и затмения в 2026 году
В 2026 году наблюдателей ждет еще ряд полнолуний, в частности:
- 3 марта - Луна червя;
- 1 апреля - Розовая Луна;
- 1 мая - Цветочная Луна;
- 31 мая - Голубая Луна;
- 29 июня - Клубничная Луна;
- 29 июля - Луна Оленя;
- 28 августа - Луна осетра;
- 26 сентября - Жатвенная Луна;
- 26 октября - Луна Охотника;
- 24 ноября - Бобровая Луна;
- 23 декабря - Холодная Луна.
Кроме того, 3 марта над Азией, Австралией, островами Тихого океана и Америкой будет видно полное лунное затмение. Во время такого явления Луна проходит через тень Земли и приобретает красный оттенок, из-за чего его часто называют "кровавым".
Также с 27 по 28 августа произойдет частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Америке, Европе, Африке и Западной Азии.
Напомним
