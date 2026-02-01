Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть

$42.850.00
06:56 • 4926 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 22759 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 41284 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 30308 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 29805 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25093 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 15760 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13695 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7566 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 12011 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 42859 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 72122 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 51359 просмотра
30 января, 13:45 • 57022 просмотра
30 января, 12:58 • 58961 просмотра
06:27 • 2500 просмотра
31 января, 16:40 • 22851 просмотра
31 января, 09:00 • 26141 просмотра
31 января, 07:38 • 29345 просмотра
30 января, 18:42 • 30154 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть

Киев • УНН

 • 886 просмотра

На этой неделе можно наблюдать полную Луну, известную как снежная, пик которой приходится на воскресенье в 17:09 по восточному времени. Она будет выглядеть полной также в субботу и понедельник.

Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть

На этой неделе на небе можно будет наблюдать полнолуние в феврале, известное как снежное. Пик полнолуния придется на воскресенье, когда спутник Земли будет выглядеть почти полностью освещенным вблизи горизонта. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По данным издания, полнолуние достигнет своего пика в 17:09 по восточному времени в воскресенье, ближе к закату Солнца. В этот момент оно будет низко на восточном небе и будет выглядеть наиболее полным.

В то же время, по словам, луна будет выглядеть полной также в субботу и понедельник.

Выходите и посмотрите на него, когда он полный, когда он частично полный, и изучите его географию

- отметил руководитель лаборатории планетарных исследований NASA Ной Петро.

Полнолуние в феврале называется снежным Луной из-за сильных снегопадов, характерных для этого периода в некоторых регионах Северной Америки. Другие традиционные названия включают мокрую Луну, ветреную Луну и воронью Луну.

Полнолуния и затмения в 2026 году

В 2026 году наблюдателей ждет еще ряд полнолуний, в частности:

  • 3 марта - Луна червя;
    • 1 апреля - Розовая Луна;
      • 1 мая - Цветочная Луна;
        • 31 мая - Голубая Луна;
          • 29 июня - Клубничная Луна;
            • 29 июля - Луна Оленя;
              • 28 августа - Луна осетра;
                • 26 сентября - Жатвенная Луна;
                  • 26 октября - Луна Охотника;
                    • 24 ноября - Бобровая Луна;
                      • 23 декабря - Холодная Луна.

                        Кроме того, 3 марта над Азией, Австралией, островами Тихого океана и Америкой будет видно полное лунное затмение. Во время такого явления Луна проходит через тень Земли и приобретает красный оттенок, из-за чего его часто называют "кровавым".

                        Также с 27 по 28 августа произойдет частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Америке, Европе, Африке и Западной Азии.

                        Напомним

                        1 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица, ветер северный.

                        Алла Киосак

                        Новости МираТехнологии
                        Морозы в Украине
                        НАСА
                        Австралия
                        Азия
                        Африка
                        Европа
                        Северная Америка
                        Украина