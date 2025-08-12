$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Повідомив про майбутні контакти з Трампом: путін провів телефонну розмову з Кім Чен Ином

Київ

Путін провів телефонну розмову з Кім Чен Ином, обговоривши 80-ту річницю визволення Кореї та майбутні переговори з Трампом. Зустріч президентів Росії та США запланована на 15 серпня на Алясці.

Повідомив про майбутні контакти з Трампом: путін провів телефонну розмову з Кім Чен Ином

За даними росЗМІ, зміст розмови кремлівського очільника і лідера КНДР мав відношення до 80-ї річниці "визволення Кореї від японського колоніального панування", яка відзначатиметься 15 серпня. Крім того, путін поділився зі співрозмовником інформацією щодо майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом. 

Передає УНН із посиланням на російські інформаційні ресурси.

Деталі

Телефонна розмову рф-КНДР: за даними лідери двох країн провели змістовну розмову, яка стосувалася низки тем, серед яких "розвиток відносин дружби, добросусідства та співробітництва" та 80-а річниця "визволення Кореї від японського колоніального панування". Також путін розмовляв з колегою з Північної Кореї на тему зустрічі з президентом США.

Сторони торкнулись теми досягнення домовленості про зустріч президентів росії та США 15 серпня на Алясці, - уточнюють ЗМІ.

Представники рф та КНДР домовилися про подальші особисті контакти. 

Нагадаємо 

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт розпочала прес-конференцію з розмови про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю.

Зеленський: президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін не зможуть під час зустрічі на Алясці обговорювати майбутнє України без її участі.

Ігор Тележніков

