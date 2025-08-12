Повідомив про майбутні контакти з Трампом: путін провів телефонну розмову з Кім Чен Ином

За даними росЗМІ, зміст розмови кремлівського очільника і лідера КНДР мав відношення до 80-ї річниці "визволення Кореї від японського колоніального панування", яка відзначатиметься 15 серпня. Крім того, путін поділився зі співрозмовником інформацією щодо майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Передає УНН із посиланням на російські інформаційні ресурси.

Деталі

Телефонна розмову рф-КНДР: за даними лідери двох країн провели змістовну розмову, яка стосувалася низки тем, серед яких "розвиток відносин дружби, добросусідства та співробітництва" та 80-а річниця "визволення Кореї від японського колоніального панування". Також путін розмовляв з колегою з Північної Кореї на тему зустрічі з президентом США.

Сторони торкнулись теми досягнення домовленості про зустріч президентів росії та США 15 серпня на Алясці, - уточнюють ЗМІ.

Представники рф та КНДР домовилися про подальші особисті контакти.

Нагадаємо

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт розпочала прес-конференцію з розмови про зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю.

Зеленський: президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін не зможуть під час зустрічі на Алясці обговорювати майбутнє України без її участі.