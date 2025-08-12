Сообщил о предстоящих контактах с Трампом: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

По данным росСМИ, содержание разговора кремлевского лидера и лидера КНДР имело отношение к 80-й годовщине "освобождения Кореи от японского колониального господства", которая будет отмечаться 15 августа. Кроме того, Путин поделился с собеседником информацией о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Передает УНН со ссылкой на российские информационные ресурсы.

Детали

Телефонный разговор РФ-КНДР: по данным, лидеры двух стран провели содержательный разговор, который касался ряда тем, среди которых "развитие отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества" и 80-я годовщина "освобождения Кореи от японского колониального господства". Также Путин разговаривал с коллегой из Северной Кореи на тему встречи с президентом США.

Стороны коснулись темы достижения договоренности о встрече президентов России и США 15 августа на Аляске, - уточняют СМИ.

Представители РФ и КНДР договорились о дальнейших личных контактах.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт начала пресс-конференцию с разговора о встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу.

Зеленский: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогут во время встречи на Аляске обсуждать будущее Украины без ее участия.