Сообщил о предстоящих контактах с Трампом: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток
12 августа, 09:24
Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора
12 августа, 11:05
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС
14:20
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
15:52
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным
15:59
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
16:50
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
13:48
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
12:25
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
12 августа, 06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Сообщил о предстоящих контактах с Трампом: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

Киев • УНН

 110 просмотра

Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном, обсудив 80-ю годовщину освобождения Кореи и предстоящие переговоры с Трампом. Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа на Аляске.

Сообщил о предстоящих контактах с Трампом: Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном

По данным росСМИ, содержание разговора кремлевского лидера и лидера КНДР имело отношение к 80-й годовщине "освобождения Кореи от японского колониального господства", которая будет отмечаться 15 августа. Кроме того, Путин поделился с собеседником информацией о предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Передает УНН со ссылкой на российские информационные ресурсы.

Детали

Телефонный разговор РФ-КНДР: по данным, лидеры двух стран провели содержательный разговор, который касался ряда тем, среди которых "развитие отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества" и 80-я годовщина "освобождения Кореи от японского колониального господства". Также Путин разговаривал с коллегой из Северной Кореи на тему встречи с президентом США.

Стороны коснулись темы достижения договоренности о встрече президентов России и США 15 августа на Аляске, - уточняют СМИ.

Представители РФ и КНДР договорились о дальнейших личных контактах.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт начала пресс-конференцию с разговора о встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу.

Зеленский: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогут во время встречи на Аляске обсуждать будущее Украины без ее участия.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Белый дом
Ким Чен Ын
Дональд Трамп
Северная Корея
Соединённые Штаты