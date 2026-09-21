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Повернення із СЗЧ за новими правилами: куди звертатися і що чекає на військового

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Після 20 вересня повернення із СЗЧ відбувається через ВСП або батальйон резерву. Процедура довша, а частину обирають не завжди.

Повернення із СЗЧ за новими правилами: куди звертатися і що чекає на військового

Після 20 вересня військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть добровільно повернутися на службу на загальних умовах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони України.

Для цього необхідно звернутися до Військової служби правопорядку або прибути до батальйону резерву. Водночас процедура тепер триватиме довше, а самостійно обрати військову частину для продовження служби можна буде не в усіх випадках.

Деталі

Як пояснили у відомстві, до 20 вересня 2026 року включно діяла спрощена процедура повернення для військовослужбовців, у яких самовільне залишення частини було зафіксоване до 12 червня. Після завершення цієї програми добровільне повернення із СЗЧ відбувається за загальною процедурою через органи Військової служби правопорядку, батальйони резерву та інші передбачені механізми.

У Міноборони зазначили, що це означає довший процес повернення, триваліше очікування на поновлення грошового забезпечення, а також відсутність можливості самостійно визначити військову частину для подальшої служби.

Військовослужбовець, який вирішив повернутися, може звернутися до Центрального управління ВСП у Києві та Київській області, територіальних управлінь або зональних відділів Військової служби правопорядку. У підрозділі ВСП військовому нададуть інформацію про батальйони резерву, до яких він може прибути для продовження служби, та за необхідності видадуть відповідний припис. Водночас військовослужбовець може самостійно прибути до одного з батальйонів резерву, перелік яких можна отримати у ВСП.

Військові після СЗЧ за кордоном можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою - Міноборони11.09.26, 17:13 • 5778 переглядiв

Після прибуття військового командир батальйону резерву протягом трьох діб має видати наказ про його включення до списку тимчасово прибулого особового складу та визначити завдання. Крім того, через правоохоронні органи перевірятимуть, чи внесли відомості про СЗЧ щодо військовослужбовця до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Батальйон резерву також повідомляє про прибуття військового частину, яку він самовільно залишив.

Якщо військовослужбовець має письмову згоду командира бойової частини пріоритетного комплектування, це враховуватиметься під час подальшого направлення.

У Міноборони уточнили, що командири батальйонів резерву також можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу. Водночас рекомендаційні листи від військових частин забезпечення не враховуються.

Окремо у відомстві нагадали про можливість звільнення від кримінальної відповідальності. Це може стосуватися військовослужбовця, який під час воєнного стану вперше здійснив СЗЧ.

Для цього військовий має подати рапорт та отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву на продовження військової служби. Також необхідно звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про намір повернутися на службу. Після цього матеріали щодо звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності передаються до суду. Остаточне рішення ухвалює саме він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що повернення після СЗЧ не означає автоматичне поновлення на службі.

Олександра Василенко

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