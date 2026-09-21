Возвращение из СЗЧ по новым правилам: куда обращаться и что ждёт военнослужащего

После 20 сентября военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут добровольно вернуться на службу на общих условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Для этого необходимо обратиться в Военную службу правопорядка или прибыть в батальон резерва. Вместе с тем процедура теперь будет длиться дольше, а самостоятельно выбрать воинскую часть для продолжения службы можно будет не во всех случаях.

Детали

Как объяснили в ведомстве, до 20 сентября 2026 года включительно действовала упрощенная процедура возвращения для военнослужащих, у которых самовольное оставление части было зафиксировано до 12 июня. После завершения этой программы добровольное возвращение после СЗЧ осуществляется по общей процедуре через органы Военной службы правопорядка, батальоны резерва и другие предусмотренные механизмы.

В Минобороны отметили, что это означает более длительный процесс возвращения, более продолжительное ожидание возобновления денежного обеспечения, а также отсутствие возможности самостоятельно определить воинскую часть для дальнейшей службы.

Военнослужащий, решивший вернуться, может обратиться в Центральное управление ВСП в Киеве и Киевской области, территориальные управления или зональные отделы Военной службы правопорядка. В подразделении ВСП военнослужащему предоставят информацию о батальонах резерва, в которые он может прибыть для продолжения службы, и при необходимости выдадут соответствующее предписание. Вместе с тем военнослужащий может самостоятельно прибыть в один из батальонов резерва, перечень которых можно получить в ВСП.

Военнослужащие после самовольного оставления части за границей могут вернуться к службе по упрощённой процедуре — Минобороны

После прибытия военнослужащего командир батальона резерва в течение трех суток должен издать приказ о его включении в список временно прибывшего личного состава и определить задачи. Кроме того, через правоохранительные органы будут проверять, внесены ли сведения о СЗЧ военнослужащего в Единый реестр досудебных расследований. Батальон резерва также сообщает о прибытии военнослужащего части, которую он самовольно оставил.

Если военнослужащий имеет письменное согласие командира боевой части приоритетного комплектования, это будет учитываться при дальнейшем направлении.

В Минобороны уточнили, что командиры батальонов резерва также могут учитывать рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личного состава. Вместе с тем рекомендательные письма от воинских частей обеспечения не учитываются.

Отдельно в ведомстве напомнили о возможности освобождения от уголовной ответственности. Это может касаться военнослужащего, который во время военного положения впервые совершил СЗЧ.

Для этого военнослужащий должен подать рапорт и получить письменное согласие командира воинской части или батальона резерва на продолжение военной службы. Также необходимо обратиться к следователю, прокурору или в суд с ходатайством о намерении вернуться на службу. После этого материалы об освобождении военнослужащего от уголовной ответственности передаются в суд. Окончательное решение принимает именно он.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что возвращение после СЗЧ не означает автоматического восстановления на службе.