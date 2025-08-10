$41.460.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Потрапив у немилість: заступник голови адміністрації путіна козак закликав російського диктатора припинити війну - NYT

Київ • УНН

 • 756 перегляди

дмитро козак, заступник голови адміністрації путіна, приватно радив російському диктатору припинити війну. Він також пропонував провести мирні переговори та внутрішні реформи, і згодом втратив вплив.

Потрапив у немилість: заступник голови адміністрації путіна козак закликав російського диктатора припинити війну - NYT

Заступник глави адміністрації путіна дмитро козак після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у приватному порядку радив російському диктатору припинити війну. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що вже цього року козак нібито також повідомив своїм колегам, що представив путіну пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів.

Пан козак зазначив, що також закликав пана путіна провести внутрішні реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду та створення незалежної судової системи

- цитує ЗМІ джерела у кремлі.

Водночас видання вказує, що сьогодні 66-річний козак майже ні за що не відповідає, оскільки багато його повноважень перейшли до іншого головного помічника, сергія кирієнка.

"Кажуть, що пан козак розчарував пана путіна, бо чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою. ... Незважаючи на втрату впливу, козак зберіг певний доступ до путіна. ... Той факт, що путін тримає Козака поруч, відображає відданість російського президента своїм давнім соратникам", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У липні колишнього главу мінтрансу росії романа старовойта, якого зняли з посади, знайшли вбитим у підмосков'ї. За попередніми даними, старовойт скоїв суїцид у своєму будинку в одинцовському районі.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що путін звільнив романа старовойта з посади міністра транспорту рф, коли той уже був мертвий.

В москві заговорили про теракти на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна10.08.25, 12:47 • 9444 перегляди

Вадим Хлюдзинський

