Потрапив у немилість: заступник голови адміністрації путіна козак закликав російського диктатора припинити війну - NYT
Київ • УНН
дмитро козак, заступник голови адміністрації путіна, приватно радив російському диктатору припинити війну. Він також пропонував провести мирні переговори та внутрішні реформи, і згодом втратив вплив.
Заступник глави адміністрації путіна дмитро козак після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у приватному порядку радив російському диктатору припинити війну. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Видання зазначає, що вже цього року козак нібито також повідомив своїм колегам, що представив путіну пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів.
Пан козак зазначив, що також закликав пана путіна провести внутрішні реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду та створення незалежної судової системи
Водночас видання вказує, що сьогодні 66-річний козак майже ні за що не відповідає, оскільки багато його повноважень перейшли до іншого головного помічника, сергія кирієнка.
"Кажуть, що пан козак розчарував пана путіна, бо чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою. ... Незважаючи на втрату впливу, козак зберіг певний доступ до путіна. ... Той факт, що путін тримає Козака поруч, відображає відданість російського президента своїм давнім соратникам", - йдеться у статті.
