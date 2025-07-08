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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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путін звільнив міністра транспорту рф старовойта, коли той уже був мертвим - росЗМІ

Київ • УНН

 • 219 перегляди

російський диктатор володимир путін звільнив романа старовойта з посади міністра транспорту рф, коли той уже був мертвий. За даними росЗМІ, тіло старовойта виявили ще 5 липня.

путін звільнив міністра транспорту рф старовойта, коли той уже був мертвим - росЗМІ

російський диктатор володимир путін звільнив романа старовойта з посади міністра транспорту рф, коли той уже був мертвий. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Так, джерело, близьке до слідчих органів, повідомило російській редакції Forbes, що старовойт помер понад добу тому, імовірно в ніч із суботи на неділю.

У свою чергу РБК з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах зазначає, що тіло старовойта було виявлено в суботу, 5 липня.

У справі загибелі Старовойта буде призначено експертизу — балістичну та медичну, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події - самогубство. На місці події було вилучено сліди, які можуть мати значення у справі

цитує видання співрозмовника.

При цьому вказується, що у мінтрансі рф повідомили, що 6 липня було проведено засідання за участю старовойта.

Нагадаємо

Напередодні колишнього главу мінтрансу росії романа старовойта, якого зняли з посади, знайшли вбитим у підмосков'ї. За попередніми даними, старовойт скоїв суїцид у своєму будинку в одинцовському районі.

Звільнення сталося майже одразу після колапсу в російських аеропортах , через який було скасовано сотні рейсів.

російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів05.07.25, 21:47 • 8155 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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