путін звільнив міністра транспорту рф старовойта, коли той уже був мертвим - росЗМІ

російський диктатор володимир путін звільнив романа старовойта з посади міністра транспорту рф, коли той уже був мертвий. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Так, джерело, близьке до слідчих органів, повідомило російській редакції Forbes, що старовойт помер понад добу тому, імовірно в ніч із суботи на неділю.

У свою чергу РБК з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах зазначає, що тіло старовойта було виявлено в суботу, 5 липня.

У справі загибелі Старовойта буде призначено експертизу — балістичну та медичну, які допоможуть встановити причину загибелі. Одна з основних версій події - самогубство. На місці події було вилучено сліди, які можуть мати значення у справі цитує видання співрозмовника.

При цьому вказується, що у мінтрансі рф повідомили, що 6 липня було проведено засідання за участю старовойта.

Нагадаємо

Напередодні колишнього главу мінтрансу росії романа старовойта, якого зняли з посади, знайшли вбитим у підмосков'ї. За попередніми даними, старовойт скоїв суїцид у своєму будинку в одинцовському районі.

Звільнення сталося майже одразу після колапсу в російських аеропортах , через який було скасовано сотні рейсів.

російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів