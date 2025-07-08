Путин уволил министра транспорта РФ Старовойта, когда тот уже был мертв – росСМИ

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
19:54 • 2944 просмотра
Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом
7 июля, 17:19 • 17684 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 44221 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 75176 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 86681 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 98346 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 173926 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 66942 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 84149 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 138060 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.9м/с
52%
743мм
Популярные новости
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 88110 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 81703 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 57506 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 67098 просмотра
Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО17:57 • 7621 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 67111 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 57520 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 81718 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 88124 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 173928 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Рим
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 89955 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 279946 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 121856 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 240008 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 263463 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Сухой Су-27
Truth Social
MIM-104 Patriot
Северный поток — 2

Путин уволил министра транспорта РФ Старовойта, когда тот уже был мертв – росСМИ

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Российский диктатор Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ, когда тот уже был мертв. По данным росСМИ, тело Старовойта обнаружили еще 5 июля.

Путин уволил министра транспорта РФ Старовойта, когда тот уже был мертв – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ, когда тот уже был мертв. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Так, источник, близкий к следственным органам, сообщил российской редакции Forbes, что Старовойт умер более суток назад, вероятно в ночь с субботы на воскресенье.

В свою очередь РБК со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах отмечает, что тело Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля.

По делу гибели Старовойта будет назначена экспертиза — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство. На месте происшествия были изъяты следы, которые могут иметь значение в деле

цитирует издание собеседника.

При этом указывается, что в Минтрансе РФ сообщили, что 6 июля было проведено заседание с участием Старовойта.

Напомним

Накануне бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта, которого сняли с должности, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах, из-за которого были отменены сотни рейсов.

российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов05.07.25, 21:47 • 8155 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9