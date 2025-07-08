Путин уволил министра транспорта РФ Старовойта, когда тот уже был мертв – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ, когда тот уже был мертв. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Так, источник, близкий к следственным органам, сообщил российской редакции Forbes, что Старовойт умер более суток назад, вероятно в ночь с субботы на воскресенье.

В свою очередь РБК со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах отмечает, что тело Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля.

По делу гибели Старовойта будет назначена экспертиза — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство. На месте происшествия были изъяты следы, которые могут иметь значение в деле цитирует издание собеседника.

При этом указывается, что в Минтрансе РФ сообщили, что 6 июля было проведено заседание с участием Старовойта.

Напомним

Накануне бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта, которого сняли с должности, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах, из-за которого были отменены сотни рейсов.

российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов