российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов
Киев • УНН
В российских аэропортах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, отменено почти 100 рейсов и перенесены сотни из-за угрозы атак дронов. Наиболее критическая ситуация наблюдается в аэропорту "Шереметьево", где задержано более 170 рейсов, а почти 50 отменено.
В российских аэропортах из-за угрозы атак дронами возник коллапс - так, в москве и санкт-петербурге отменено почти 100 рейсов, еще несколько сотен перенесено, сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.
Детали
Отмечается, что самая тяжелая ситуация - в аэропорту "Шереметьево", где было задержано более 170 рейсов, почти 50 отменено.
Сейчас там столпотворение: прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Людям приходится сидеть и лежать на полу - свободных мест не осталось даже в кафе и бизнес-залах
Также сообщается, что пассажиров из прибывших самолетов не выпускают из салонов. Некоторые из них сообщают, что провели на борту приземлившегося самолета уже около четырех часов.
Не намного лучше ситуация в "Пулково". Там было отменено более 30 рейсов, еще около 100 перенесено. ... Кроме того, есть задержки и отмены и в других аэропортах москвы, а также екатеринбурга, нижнего новгорода, калининграда и других городов
Тем временем мэр москвы сергей собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу рф.
Напомним
В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области рф прозвучали взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.
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