российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов

В российских аэропортах из-за угрозы атак дронами возник коллапс - так, в москве и санкт-петербурге отменено почти 100 рейсов, еще несколько сотен перенесено, сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.

Детали

Отмечается, что самая тяжелая ситуация - в аэропорту "Шереметьево", где было задержано более 170 рейсов, почти 50 отменено.

Сейчас там столпотворение: прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Людям приходится сидеть и лежать на полу - свободных мест не осталось даже в кафе и бизнес-залах - информирует Baza.

Также сообщается, что пассажиров из прибывших самолетов не выпускают из салонов. Некоторые из них сообщают, что провели на борту приземлившегося самолета уже около четырех часов.

Не намного лучше ситуация в "Пулково". Там было отменено более 30 рейсов, еще около 100 перенесено. ... Кроме того, есть задержки и отмены и в других аэропортах москвы, а также екатеринбурга, нижнего новгорода, калининграда и других городов - говорится в сообщении.

Тем временем мэр москвы сергей собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу рф.

Напомним

В ночь на субботу, 5 июля, в Саратовской области рф прозвучали взрывы. Город атаковали ударные дроны, работала противовоздушная оборона. РосСМИ сообщили о поражении военного аэродрома в Энгельсе.

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