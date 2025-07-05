російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів

У російських аеропортах через загрозу атак дронами виник колапс - так, у москві та санкт-петербурзі скасовано майже 100 рейсів, ще кілька сотень перенесено, повідомляє УНН із посиланням на російські пабліки.

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Зазначається, що найважча ситуація - в аеропорту "шереметьєво", де було затримано понад 170 рейсів, майже 50 скасовано.

Зараз там стовпотвор: пасажири, що прибувають, змішуються з тими, хто ще не покинув аеропорт. Людям доводиться сидіти та лежати на підлозі - вільних місць не залишилося навіть у кафе та бізнес-залах - інформує Baza.

Також повідомляється, що пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салонів. Деякі з них повідомляють, що провели на борту літака, що приземлився, вже близько чотирьох годин.

Не набагато краща ситуація в "пулковому". Там було скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 перенесено. ... Крім того, є затримки та скасування і в інших аеропортах москви, а також єкатеринбурга, нижнього новгорода, калінінграда та інших міст - йдеться у повідомленні.

Тим часом мер москви сергій собянін повідомив про двох збитих безпілотників, які летіли на столицю рф.

Нагадаємо

У ніч проти суботи, 5 липня, у Саратовській області рф пролунали вибухи. Місто атакували ударні дрони, працювала протиповітряна оборона. РосЗМІ повідомили про ураження військового аеродрому в Енгельсі.

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