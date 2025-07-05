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18 пасажирів постраждали через помилкову пожежну тривогу в аеропорту курорту в Іспанії

Київ • УНН

 • 303 перегляди

В аеропорту Пальма-де-Майорки 18 людей отримали легкі травми через хибне спрацювання пожежної тривоги на рейсі Ryanair до Манчестера. Шістьом постраждалим знадобилася госпіталізація, літак замінили та відправили.

18 пасажирів постраждали через помилкову пожежну тривогу в аеропорту курорту в Іспанії

Внаслідок інциденту в аеропорту курортного іспанського міста Пальма-де-Майорки 18 людей отримали легкі травми, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Потенційна серйозність ситуації змусила координаційний центр негайно задіяти протокол з надання екстреної допомоги з численними жертвами.

Як з'ясувалося пізніше, інцидент стався через хибне сповіщення про пожежну тривогу.

Представник Ryanair вже заявив, що літак був замінений і вилетів до Манчестера вранці в суботу.

"Рейс з Пальми в Манчестер перервав зліт через помилкове спрацювання світлової сигналізації про пожежу. Пасажири були висаджені за допомогою надувних трапів і повернуті в термінал. Під час висадки невелика кількість пасажирів отримали дуже незначні травми (розтягнення зв'язок кісточки і т.д.). до мінімуму незручності для пасажирів, ми швидко організували заміну літака для виконання цього рейсу, який вилетів з Пальми о 07:05 сьогодні вранці", - ідеться у заяві.

Очевидці розповідали про моменти сильної напруги та паніки серед пасажирів рейсу Пальма-де-Майорка - Манчестер.

Сцени були особливо драматичними: пасажири спішно покидали літак, забувши про особисті речі.

Щойно ситуацію було взято під контроль, з'ясувалося, що всі 18 постраждалих отримали незначні травми. Однак шістьом з них все ж таки знадобилася госпіталізація.

Ryanair скасовує 170 рейсів через страйк авіадиспетчерів у Франції03.07.25, 11:30 • 2668 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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