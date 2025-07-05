18 пасажирів постраждали через помилкову пожежну тривогу в аеропорту курорту в Іспанії

Внаслідок інциденту в аеропорту курортного іспанського міста Пальма-де-Майорки 18 людей отримали легкі травми, пише УНН з посиланням на Euronews.

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Потенційна серйозність ситуації змусила координаційний центр негайно задіяти протокол з надання екстреної допомоги з численними жертвами.

Як з'ясувалося пізніше, інцидент стався через хибне сповіщення про пожежну тривогу.

Представник Ryanair вже заявив, що літак був замінений і вилетів до Манчестера вранці в суботу.

"Рейс з Пальми в Манчестер перервав зліт через помилкове спрацювання світлової сигналізації про пожежу. Пасажири були висаджені за допомогою надувних трапів і повернуті в термінал. Під час висадки невелика кількість пасажирів отримали дуже незначні травми (розтягнення зв'язок кісточки і т.д.). до мінімуму незручності для пасажирів, ми швидко організували заміну літака для виконання цього рейсу, який вилетів з Пальми о 07:05 сьогодні вранці", - ідеться у заяві.

Очевидці розповідали про моменти сильної напруги та паніки серед пасажирів рейсу Пальма-де-Майорка - Манчестер.

Сцени були особливо драматичними: пасажири спішно покидали літак, забувши про особисті речі.

Щойно ситуацію було взято під контроль, з'ясувалося, що всі 18 постраждалих отримали незначні травми. Однак шістьом з них все ж таки знадобилася госпіталізація.

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