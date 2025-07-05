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18 пассажиров пострадали из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту курорта в Испании

Киев • УНН

 • 265 просмотра

В аэропорту Пальма-де-Майорки 18 человек получили легкие травмы из-за ложного срабатывания пожарной тревоги на рейсе Ryanair в Манчестер. Шестерым пострадавшим понадобилась госпитализация, самолет заменили и отправили.

18 пассажиров пострадали из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту курорта в Испании

В результате инцидента в аэропорту курортного испанского города Пальма-де-Майорка 18 человек получили легкие травмы, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Потенциальная серьезность ситуации заставила координационный центр немедленно задействовать протокол по оказанию экстренной помощи с многочисленными жертвами.

Как выяснилось позже, инцидент произошел из-за ложного оповещения о пожарной тревоге.

Представитель Ryanair уже заявил, что самолет был заменен и вылетел в Манчестер утром в субботу.

"Рейс из Пальмы в Манчестер прервал взлет из-за ложного срабатывания световой сигнализации о пожаре. Пассажиры были высажены с помощью надувных трапов и возвращены в терминал. Во время высадки небольшое количество пассажиров получили очень незначительные травмы (растяжения связок лодыжки и т.д.). Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, мы быстро организовали замену самолета для выполнения этого рейса, который вылетел из Пальмы в 07:05 сегодня утром", - говорится в заявлении.

Очевидцы рассказывали о моментах сильного напряжения и паники среди пассажиров рейса Пальма-де-Майорка - Манчестер.

Сцены были особенно драматичными: пассажиры спешно покидали самолет, забыв о личных вещах.

Как только ситуация была взята под контроль, выяснилось, что все 18 пострадавших получили незначительные травмы. Однако шестерым из них все же понадобилась госпитализация.

Ryanair отменяет 170 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров во Франции03.07.25, 11:30 • 2668 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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