18 пассажиров пострадали из-за ложной пожарной тревоги в аэропорту курорта в Испании
Киев • УНН
В аэропорту Пальма-де-Майорки 18 человек получили легкие травмы из-за ложного срабатывания пожарной тревоги на рейсе Ryanair в Манчестер. Шестерым пострадавшим понадобилась госпитализация, самолет заменили и отправили.
В результате инцидента в аэропорту курортного испанского города Пальма-де-Майорка 18 человек получили легкие травмы, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Потенциальная серьезность ситуации заставила координационный центр немедленно задействовать протокол по оказанию экстренной помощи с многочисленными жертвами.
Как выяснилось позже, инцидент произошел из-за ложного оповещения о пожарной тревоге.
Представитель Ryanair уже заявил, что самолет был заменен и вылетел в Манчестер утром в субботу.
"Рейс из Пальмы в Манчестер прервал взлет из-за ложного срабатывания световой сигнализации о пожаре. Пассажиры были высажены с помощью надувных трапов и возвращены в терминал. Во время высадки небольшое количество пассажиров получили очень незначительные травмы (растяжения связок лодыжки и т.д.). Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, мы быстро организовали замену самолета для выполнения этого рейса, который вылетел из Пальмы в 07:05 сегодня утром", - говорится в заявлении.
Очевидцы рассказывали о моментах сильного напряжения и паники среди пассажиров рейса Пальма-де-Майорка - Манчестер.
Сцены были особенно драматичными: пассажиры спешно покидали самолет, забыв о личных вещах.
Как только ситуация была взята под контроль, выяснилось, что все 18 пострадавших получили незначительные травмы. Однако шестерым из них все же понадобилась госпитализация.
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