Зняли з посади одразу після колапсу в аеропортах: у рф повідомляють про самогубство ексглави мінтрансу рф

Колишнього главу мінтрансу росії Романа Старовойта, якого сьогодні зняли з посади, попередньо, знайшли вбитим у Підмосков'ї, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

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За попередніми даними, Старовойт скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Сьогодні його було знято зі своєї посади. Звільнення сталося майже відразу після колапсу в російських аеропортах росії, через який було скасовано сотні рейсів. При цьому невідомо, чи пов'язане рішення про відставку міністра з подією - йдеться у повідомленні.

Проте наразі офіційно інформація про загибель Старовойта не підтверджена.

російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів