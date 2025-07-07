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Зняли з посади одразу після колапсу в аеропортах: у рф повідомляють про самогубство ексглави мінтрансу рф

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Колишнього главу мінтрансу рф Романа Старовойта, звільненого сьогодні, попередньо, знайшли вбитим у Підмосков'ї. За попередніми даними, він скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Зняли з посади одразу після колапсу в аеропортах: у рф повідомляють про самогубство ексглави мінтрансу рф

Колишнього главу мінтрансу росії Романа Старовойта, якого сьогодні зняли з посади, попередньо, знайшли вбитим у Підмосков'ї, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.

Деталі

За попередніми даними, Старовойт скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Сьогодні його було знято зі своєї посади. Звільнення сталося майже відразу після колапсу в російських аеропортах росії, через який було скасовано сотні рейсів. При цьому невідомо, чи пов'язане рішення про відставку міністра з подією 

- йдеться у повідомленні.

Проте наразі офіційно інформація про загибель Старовойта не підтверджена.

російські аеропорти паралізовані: сотні рейсів скасовано через загрозу дронів05.07.25, 21:47 • 8117 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
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