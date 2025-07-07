Сняли с должности сразу после коллапса в аэропортах: в рф сообщают о самоубийстве экс-главы минтранса рф

Бывшего главу минтранса россии Романа Старовойта, которого сегодня сняли с должности, предварительно, нашли убитым в Подмосковье, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Сегодня он был снят со своей должности. Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах россии, из-за которого были отменены сотни рейсов. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим - говорится в сообщении.

Однако пока официально информация о гибели Старовойта не подтверждена.

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