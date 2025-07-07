Сняли с должности сразу после коллапса в аэропортах: в рф сообщают о самоубийстве экс-главы минтранса рф

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 2493 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 13120 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 29950 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 48241 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 90023 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 47297 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 73365 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135157 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130310 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 251906 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3м/с
33%
744мм
Популярные новости
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек7 июля, 03:46 • 59857 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 49576 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 47331 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 81535 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали08:09 • 41127 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 90023 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 81946 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 191057 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 404676 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 413301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 21686 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 251906 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 97991 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 217731 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 242714 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства
Поезд

Сняли с должности сразу после коллапса в аэропортах: в рф сообщают о самоубийстве экс-главы минтранса рф

Киев • УНН

 • 215 просмотра

Бывшего главу минтранса рф Романа Старовойта, уволенного сегодня, предварительно, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, он совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Сняли с должности сразу после коллапса в аэропортах: в рф сообщают о самоубийстве экс-главы минтранса рф

Бывшего главу минтранса россии Романа Старовойта, которого сегодня сняли с должности, предварительно, нашли убитым в Подмосковье, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Сегодня он был снят со своей должности. Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах россии, из-за которого были отменены сотни рейсов. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим 

- говорится в сообщении.

Однако пока официально информация о гибели Старовойта не подтверждена.

российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов05.07.25, 21:47 • 8113 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9