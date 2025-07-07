Сняли с должности сразу после коллапса в аэропортах: в рф сообщают о самоубийстве экс-главы минтранса рф
Киев • УНН
Бывшего главу минтранса рф Романа Старовойта, уволенного сегодня, предварительно, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, он совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.
Бывшего главу минтранса россии Романа Старовойта, которого сегодня сняли с должности, предварительно, нашли убитым в Подмосковье, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.
Сегодня он был снят со своей должности. Увольнение произошло почти сразу после коллапса в российских аэропортах россии, из-за которого были отменены сотни рейсов. При этом неизвестно, связано ли решение об отставке министра с произошедшим
Однако пока официально информация о гибели Старовойта не подтверждена.
российские аэропорты парализованы: сотни рейсов отменены из-за угрозы дронов05.07.25, 21:47 • 8113 просмотров