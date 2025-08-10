В москві заговорили про теракти на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна
Київ • УНН
У москві з'явилися розмови про можливі теракти, нібито підготовлені Україною перед зустріччю Дональда Трампа та володимира путіна. Представник «лнр» родіон мірошник заявив, що Київ може піти на провокації.
Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
москва не виключає, що Київ піде на провокації та теракти, щоб загострити ситуацію напередодні зустрічі путіна та Трампа
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку України перед зустріччю Трампа з путіним. Він наголосив, що закінчення війни має бути чесним. Глава МЗС України Сибіга додав, що поступки агресору провокують подальшу агресію.
УНН повідомляв, що європейські лідери оприлюднили спільну заяву щодо України на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна.
Президент Франції Макрон заявив, що українців та європейців не можна викачати з переговорів.