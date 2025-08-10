В Москве заговорили о терактах на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина
Киев • УНН
В Москве появились разговоры о возможных терактах, якобы подготовленных Украиной перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Представитель «ЛНР» Родион Мирошник заявил, что Киев может пойти на провокации.
В Москве начали говорить о терактах, которые якобы готовит Украина накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Москва не исключает, что Киев пойдет на провокации и теракты, чтобы обострить ситуацию накануне встречи Путина и Трампа
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины перед встречей Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что окончание войны должно быть честным. Глава МИД Украины Сибига добавил, что уступки агрессору провоцируют дальнейшую агрессию.
УНН сообщал, что европейские лидеры обнародовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина.
Президент Франции Макрон заявил, что украинцев и европейцев нельзя исключать из переговоров.