08:18 • 5782 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
В Москве заговорили о терактах на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В Москве появились разговоры о возможных терактах, якобы подготовленных Украиной перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Представитель «ЛНР» Родион Мирошник заявил, что Киев может пойти на провокации.

В Москве заговорили о терактах на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

В Москве начали говорить о терактах, которые якобы готовит Украина накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Москва не исключает, что Киев пойдет на провокации и теракты, чтобы обострить ситуацию накануне встречи Путина и Трампа

- заявил представитель так называемой «лнр» в Москве Родион Мирошник.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку Украины перед встречей Трампа с Путиным. Он подчеркнул, что окончание войны должно быть честным. Глава МИД Украины Сибига добавил, что уступки агрессору провоцируют дальнейшую агрессию.

УНН сообщал, что европейские лидеры обнародовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина.

Президент Франции Макрон заявил, что украинцев и европейцев нельзя исключать из переговоров.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина