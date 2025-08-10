$41.460.00
10 августа, 08:18 • 16675 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 62516 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 140245 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 107690 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 280095 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 158041 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 341129 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 310313 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107278 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149958 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Попал в немилость: заместитель главы администрации путина козак призвал российского диктатора прекратить войну - NYT

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, частным образом советовал российскому диктатору прекратить войну. Он также предлагал провести мирные переговоры и внутренние реформы, и впоследствии потерял влияние.

Попал в немилость: заместитель главы администрации путина козак призвал российского диктатора прекратить войну - NYT

Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в частном порядке советовал российскому диктатору прекратить войну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что уже в этом году Козак якобы также сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боев и проведении мирных переговоров.

Господин Козак отметил, что также призвал господина Путина провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы

- цитирует СМИ источники в Кремле.

В то же время издание указывает, что сегодня 66-летний Козак почти ни за что не отвечает, поскольку многие его полномочия перешли к другому главному помощнику, Сергею Кириенко.

"Говорят, что господин Козак разочаровал господина Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой. ... Несмотря на потерю влияния, Козак сохранил определенный доступ к Путину. ... Тот факт, что Путин держит Козака рядом, отражает преданность российского президента своим давним соратникам", - говорится в статье.

Напомним

В июле бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта, которого сняли с должности, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ, когда тот уже был мертв.

В Москве заговорили о терактах на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина10.08.25, 12:47 • 8780 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Украина