Попал в немилость: заместитель главы администрации путина козак призвал российского диктатора прекратить войну - NYT

Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, частным образом советовал российскому диктатору прекратить войну. Он также предлагал провести мирные переговоры и внутренние реформы, и впоследствии потерял влияние.
Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в частном порядке советовал российскому диктатору прекратить войну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что уже в этом году Козак якобы также сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боев и проведении мирных переговоров.
Господин Козак отметил, что также призвал господина Путина провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы
В то же время издание указывает, что сегодня 66-летний Козак почти ни за что не отвечает, поскольку многие его полномочия перешли к другому главному помощнику, Сергею Кириенко.
"Говорят, что господин Козак разочаровал господина Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой. ... Несмотря на потерю влияния, Козак сохранил определенный доступ к Путину. ... Тот факт, что Путин держит Козака рядом, отражает преданность российского президента своим давним соратникам", - говорится в статье.
Напомним
В июле бывшего главу Минтранса России Романа Старовойта, которого сняли с должности, нашли убитым в Подмосковье. По предварительным данным, Старовойт совершил суицид в своем доме в Одинцовском районе.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что Путин уволил Романа Старовойта с должности министра транспорта РФ, когда тот уже был мертв.
