Постачали психотропи по Україні та за кордон: в Одесі викрили наркокартель, до якого входила неповнолітня особа
Київ • УНН
Вилучено понад 16 кг психотропів на суму майже 23 млн грн, а також обладнання та прекурсори.
У Одесі правоохоронці викрили наркокартель, члени якого виготовляли та постачали особливо небезпечних речовин по всій Україні та за кордон. Загальна сума вилучених психотропних речовин за цінами "чорного ринку" - майже 23 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
До складу злочинного угрупування входили п’ятеро молодих осіб - троє чоловіків та двоє дівчат, одна з яких неповнолітня. Вони облаштували приватний будинок під нарколабораторію та закупили спеціальне обладнання, та реактиви для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-PVP.
Правоохоронці вилучили понад 16 кг психотропів, прекурсори, обладнання та кошти. Прекурсор - це речовина-попередник, яка використовується як вихідний матеріал для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Затриманим повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені з корисливих мотивів групою осіб із залученням неповнолітнього);
- ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинені групою осіб);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені з корисливих мотивів групою осіб із залученням неповнолітнього);
- ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинені групою осіб).
Підозрюваним загрожує тривалий термін позбавлення волі. Чоловікам суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів дівчатам.
Нагадаємо
