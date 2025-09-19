Постачали психотропи по Україні та за кордон: в Одесі викрили наркокартель, до якого входила неповнолітня особа

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 11587 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 11096 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 17020 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 31706 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 31802 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 49874 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44430 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65136 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44843 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52559 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 11587 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
11:23 • 17020 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 49874 перегляди
Законодавчий "щід" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Сергій Марченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times
TikTok

Постачали психотропи по Україні та за кордон: в Одесі викрили наркокартель, до якого входила неповнолітня особа

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Вилучено понад 16 кг психотропів на суму майже 23 млн грн, а також обладнання та прекурсори.

Постачали психотропи по Україні та за кордон: в Одесі викрили наркокартель, до якого входила неповнолітня особа

У Одесі правоохоронці викрили наркокартель, члени якого виготовляли та постачали особливо небезпечних речовин по всій Україні та за кордон. Загальна сума вилучених психотропних речовин за цінами "чорного ринку" - майже 23 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

До складу злочинного угрупування входили п’ятеро молодих осіб - троє чоловіків та двоє дівчат, одна з яких неповнолітня. Вони облаштували приватний будинок під нарколабораторію та закупили спеціальне обладнання, та реактиви для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-PVP.

Правоохоронці вилучили понад 16 кг психотропів, прекурсори, обладнання та кошти. Прекурсор - це речовина-попередник, яка використовується як вихідний матеріал для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Затриманим повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені з корисливих мотивів групою осіб із залученням неповнолітнього);
    • ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою);
      • ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, вчинені групою осіб);
        • ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені з корисливих мотивів групою осіб із залученням неповнолітнього);
          • ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинені групою осіб).

            Підозрюваним загрожує тривалий термін позбавлення волі. Чоловікам суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів дівчатам. 

            Нагадаємо

            Раніше УНН повідомляв, що у Індонезії засудили громадянина України до довічного ув'язнення за незаконну лабораторію з виробництва наркотиків.

            Євген Устименко

            СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса
            Державний кордон України
            Національна поліція України
            Індонезія
            Україна
            Одеса