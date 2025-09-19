Поставляли психотропы по Украине и за границу: в Одессе разоблачили наркокартель, в который входила несовершеннолетняя
Киев • УНН
Изъято более 16 кг психотропов на сумму почти 23 млн грн, а также оборудование и прекурсоры.
В Одессе правоохранители разоблачили наркокартель, члены которого изготавливали и поставляли особо опасные вещества по всей Украине и за границу. Общая сумма изъятых психотропных веществ по ценам "черного рынка" - почти 23 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
В состав преступной группировки входили пятеро молодых людей - трое мужчин и две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Они оборудовали частный дом под нарколабораторию и закупили специальное оборудование и реактивы для изготовления особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.
Правоохранители изъяли более 16 кг психотропов, прекурсоры, оборудование и денежные средства. Прекурсор - это вещество-предшественник, которое используется как исходный материал для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные из корыстных побуждений группой лиц с привлечением несовершеннолетнего);
- ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство
оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой);
- ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, совершенные группой лиц);
- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные из корыстных побуждений группой лиц с привлечением несовершеннолетнего);
- ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, совершенные группой лиц).
Подозреваемым грозит длительный срок лишения свободы. Мужчинам суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании мер пресечения девушкам.
