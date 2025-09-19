Поставляли психотропы по Украине и за границу: в Одессе разоблачили наркокартель, в который входила несовершеннолетняя

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 11463 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 10973 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16865 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 31614 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31732 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49747 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44368 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65099 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44813 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52530 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.6м/с
54%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 25220 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 24981 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 20434 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 17413 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 18517 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 1350 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 11462 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 16864 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49745 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 57346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 1350 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 918 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 8372 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10223 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22786 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times
ТикТок

Поставляли психотропы по Украине и за границу: в Одессе разоблачили наркокартель, в который входила несовершеннолетняя

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Изъято более 16 кг психотропов на сумму почти 23 млн грн, а также оборудование и прекурсоры.

Поставляли психотропы по Украине и за границу: в Одессе разоблачили наркокартель, в который входила несовершеннолетняя

В Одессе правоохранители разоблачили наркокартель, члены которого изготавливали и поставляли особо опасные вещества по всей Украине и за границу. Общая сумма изъятых психотропных веществ по ценам "черного рынка" - почти 23 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В состав преступной группировки входили пятеро молодых людей - трое мужчин и две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Они оборудовали частный дом под нарколабораторию и закупили специальное оборудование и реактивы для изготовления особо опасного психотропного вещества Альфа-PVP.

Правоохранители изъяли более 16 кг психотропов, прекурсоры, оборудование и денежные средства. Прекурсор - это вещество-предшественник, которое используется как исходный материал для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Задержанным сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные из корыстных побуждений группой лиц с привлечением несовершеннолетнего);
    • ч. 3 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой);
      • ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, совершенные группой лиц);
        • ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные из корыстных побуждений группой лиц с привлечением несовершеннолетнего);
          • ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, совершенные группой лиц).

            Подозреваемым грозит длительный срок лишения свободы. Мужчинам суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Решается вопрос об избрании мер пресечения девушкам. 

            Напомним

            Ранее УНН сообщал, что в Индонезии осудили гражданина Украины к пожизненному заключению за незаконную лабораторию по производству наркотиков.

            Евгений Устименко

            ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
            Государственная граница Украины
            Национальная полиция Украины
            Индонезия
            Украина
            Одесса