Пособництво в агресії проти України: до суду спрямували обвинувальні акти стосовно 12 російських сенаторів
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальні акти щодо 12 сенаторів Ради Федерації рф. Їх звинувачують у пособництві у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.
До суду направлено обвинувальний акт щодо 12 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів рф, обвинувачених у пособництві у веденні агресивної війни проти України та посяганні на її територіальну цілісність і недоторканість (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437; ч. 3 ст. 110 КК України)
Деталі
Слідством установлено, що 22 лютого 2022 року зазначені особи, діючи умисно та узгоджено, підтримали рішення вищого військово-політичного керівництва рф, взявши участь у засіданні Ради Федерації, під час якого схвалили постанови про: ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" між рф та псевдоутвореннями "ЛНР" і "ДНР"; дозвіл на використання збройних сил рф за межами території країни.
Такі дії створили правові передумови для початку збройної агресії проти України.
Крім того, 4 жовтня 2022 року сенатори, усвідомлюючи, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є невід’ємною частиною території України, забезпечили прийняття федеральних конституційних законів, якими було "ратифіковано" так звані договори про "входження" цих тимчасово окупованих територій до складу РФ.
Такі рішення Ради Федерації сприяли незаконній зміні меж державного кордону України, порушенню її суверенітету та територіальної цілісності, а також створили юридичну основу для подальшої анексії українських територій.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу СБУ.
Додамо
Від початку 2025 року Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 62 сенаторів Ради Федерації рф, причетних до легітимізації агресії та анексії українських територій.