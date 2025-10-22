Пособництво в агресії проти України: до суду спрямували обвинувальні акти стосовно 12 російських сенаторів

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
14:00 • 2288 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4594 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4870 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6516 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5934 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7008 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15495 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17004 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31624 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31337 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 41033 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33708 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 21198 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17173 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2324 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4644 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8308 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14006 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Андрій Білоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1136 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28588 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43668 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53223 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43322 перегляди
Актуальне
Опалення
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Шахед-136
БМ-21 «Град»

Пособництво в агресії проти України: до суду спрямували обвинувальні акти стосовно 12 російських сенаторів

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальні акти щодо 12 сенаторів Ради Федерації рф. Їх звинувачують у пособництві у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України.

Пособництво в агресії проти України: до суду спрямували обвинувальні акти стосовно 12 російських сенаторів

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальні акти стосовно 12 сенаторів ради федерації рф за пособництво у веденні агресивної війни проти України, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

До суду направлено обвинувальний акт щодо 12 сенаторів Ради Федерації Федеральних Зборів рф, обвинувачених у пособництві у веденні агресивної війни проти України та посяганні на її територіальну цілісність і недоторканість (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437; ч. 3 ст. 110 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством установлено, що 22 лютого 2022 року зазначені особи, діючи умисно та узгоджено, підтримали рішення вищого військово-політичного керівництва рф, взявши участь у засіданні Ради Федерації, під час якого схвалили постанови про: ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" між рф та псевдоутвореннями "ЛНР" і "ДНР"; дозвіл на використання збройних сил рф за межами території країни.

Такі дії створили правові передумови для початку збройної агресії проти України.

СБУ оголосила підозру соратнику путіна та заступнику міністра оборони рф31.07.24, 13:16 • 26776 переглядiв

Крім того, 4 жовтня 2022 року сенатори, усвідомлюючи, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є невід’ємною частиною території України, забезпечили прийняття федеральних конституційних законів, якими було "ратифіковано" так звані договори про "входження" цих тимчасово окупованих територій до складу РФ.

Такі рішення Ради Федерації сприяли незаконній зміні меж державного кордону України, порушенню її суверенітету та територіальної цілісності, а також створили юридичну основу для подальшої анексії українських територій.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу СБУ.

Додамо

Від початку 2025 року Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 62 сенаторів Ради Федерації рф, причетних до легітимізації агресії та анексії українських територій.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Служба безпеки України
Херсонська область
Україна