Эксклюзив
14:00 • 778 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2366 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3774 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5476 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5092 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6586 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15357 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16956 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26093 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31559 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Пособничество в агрессии против Украины: в суд направлены обвинительные акты в отношении 12 российских сенаторов

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении 12 сенаторов Совета Федерации рф. Их обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Пособничество в агрессии против Украины: в суд направлены обвинительные акты в отношении 12 российских сенаторов

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительные акты в отношении 12 сенаторов Совета Федерации рф за пособничество в ведении агрессивной войны против Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 12 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания рф, обвиняемых в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и посягательстве на ее территориальную целостность и неприкосновенность (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437; ч. 3 ст. 110 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что 22 февраля 2022 года указанные лица, действуя умышленно и согласованно, поддержали решение высшего военно-политического руководства рф, приняв участие в заседании Совета Федерации, во время которого одобрили постановления о: ратификации так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между рф и псевдообразованиями "ЛНР" и "ДНР"; разрешение на использование вооруженных сил РФ за пределами территории страны.

Такие действия создали правовые предпосылки для начала вооруженной агрессии против Украины.

СБУ объявила подозрение соратнику путина и заместителю министра обороны рф31.07.24, 13:16 • 26776 просмотров

Кроме того, 4 октября 2022 года сенаторы, осознавая, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Украины, обеспечили принятие федеральных конституционных законов, которыми были "ратифицированы" так называемые договоры о "вхождении" этих временно оккупированных территорий в состав рф.

Такие решения Совета Федерации способствовали незаконному изменению границ государственной границы Украины, нарушению ее суверенитета и территориальной целостности, а также создали юридическую основу для дальнейшей аннексии украинских территорий.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ.

Добавим

С начала 2025 года Офисом Генерального прокурора в суд направлены обвинительные акты в отношении 62 сенаторов Совета Федерации рф, причастных к легитимизации агрессии и аннексии украинских территорий.

Антонина Туманова

