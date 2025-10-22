Пособничество в агрессии против Украины: в суд направлены обвинительные акты в отношении 12 российских сенаторов
Киев • УНН
Офис Генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении 12 сенаторов Совета Федерации рф. Их обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.
В суд направлен обвинительный акт в отношении 12 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания рф, обвиняемых в пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и посягательстве на ее территориальную целостность и неприкосновенность (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437; ч. 3 ст. 110 УК Украины)
Детали
Следствием установлено, что 22 февраля 2022 года указанные лица, действуя умышленно и согласованно, поддержали решение высшего военно-политического руководства рф, приняв участие в заседании Совета Федерации, во время которого одобрили постановления о: ратификации так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между рф и псевдообразованиями "ЛНР" и "ДНР"; разрешение на использование вооруженных сил РФ за пределами территории страны.
Такие действия создали правовые предпосылки для начала вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, 4 октября 2022 года сенаторы, осознавая, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Украины, обеспечили принятие федеральных конституционных законов, которыми были "ратифицированы" так называемые договоры о "вхождении" этих временно оккупированных территорий в состав рф.
Такие решения Совета Федерации способствовали незаконному изменению границ государственной границы Украины, нарушению ее суверенитета и территориальной целостности, а также создали юридическую основу для дальнейшей аннексии украинских территорий.
Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ.
Добавим
С начала 2025 года Офисом Генерального прокурора в суд направлены обвинительные акты в отношении 62 сенаторов Совета Федерации рф, причастных к легитимизации агрессии и аннексии украинских территорий.