Правоохранители сообщили о подозрении за планирование и ведение войны против Украины помощнику Путина, который сейчас занимает должность секретаря государственного совета рф, Алексею Дюмину, а также заместителю министра обороны россии Юнусу-Беку Евкурову. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В СБУ отмечают, что оба чиновника входят в близкое окружение главы кремля и помогают ему вести войну против Украины.

По материалам дела, Алексей Дюмин, который ранее был охранником Путина, а затем стал губернатором Тульской области, «мобилизовал» регион для боевых действий в нашем государстве.

В частности, он организовал частичную мобилизацию мужчин в этой области, создал Центр беспилотных систем и наладил там производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов, а также отдавал указания подчиненным всячески обеспечивать военные нужды рф.

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В свою очередь, заместитель министра обороны рф Юнус-Бек Евкуров обеспечивает постоянную подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных в вооруженные силы рф, которые затем едут на войну в Украину.

За преступления против нашего государства следователи СБУ и прокуроры Офиса Генерального прокурора заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) - подытожили в СБУ.

Правоохранители добавляют, что злоумышленники скрываются от правосудия, поэтому сейчас продолжаются комплексные мероприятия для их наказания.

Также продолжается досудебное расследование.

Напомним,

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении главе оккупационной администрации террористической организации «лнр» Леониду Пасечнику, в связи с принудительной «мобилизацией» на оккупированной Луганщине.