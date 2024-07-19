Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского чиновника, который обеспечивает логистику для оккупантов на востоке Украины. Речь идет о "министре транспорта днр" Владимире Тужилине. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Следователи выяснили, что ранее он возглавлял главное управление автодорог в Нижегородской области РФ. Однако в мае 2023 года его назначили "министром транспорта днр" во временно захваченной части территории Донецкой области.

На этой "должности" фигурант занимается строительством новых транспортных путей для переброски войск рф из Ростовской области в Украину. Прежде всего это прямая железнодорожная линия, которая должна проходить с территории России в направлении Донецка.

Одновременно Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем.

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По имеющимся данным, враг планирует использовать этот маршрут как альтернативный путь для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Тужилину о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства - подытожили в СБУ.

В ведомстве добавили, что Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

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