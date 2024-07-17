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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министру МВД времен Януковича сообщили о подозрении в государственной измене - ГБР

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 12:53  •  23372 просмотра

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Бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко сообщено о подозрении в государственной измене за попытку склонить украинских чиновников к сотрудничеству с Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

Бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, сообщили о подозрении в государственной измене, из-за того, что с началом полномасштабного вторжения он пытался склонять украинских чиновников к сотрудничеству с РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Детали 

В ведомстве рассказали, что сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину, подозреваемый звонил чиновникам Украины с предложением подписания договора с РФ о так называемой "дружбе и защите", что означало добровольную сдачу врагу территорий взамен занятия "высоких должностей".

При этом, предатель подчеркивал, что действует от имени руководства рф.

Также в ГБР выяснили, что экс-министр участвовал в создании и публикациях ряда видеозаписей, дайджестов, с целью формирования в обществе антивластных настроений.

В своих выступлениях экс-чиновник оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, прославляет представителей вооруженных формирований РФ.

Братьям Медведчука и Козака сообщено о подозрении - СБУ10 июня 2024, 07:19 • 21307 просмотров

Фигурант подозревается в действиях против основ национальной безопасности Украины, а также против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) Максимальное наказание по этим статьям - 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей

- резюмировали правоохранители.

Дополнение

В ГБР добавляют, что ранее экс-чиновнику сообщалось о подозрении по делам "Майдана" за организацию совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений по захвату государственной власти, превышение власти и служебных полномочий, присвоение, растрату и завладение чужим имуществом, в особо крупном размере, умышленных убийств, причинение различной степени тяжести телесных повреждений, часть из которых направлено в суд.

Отмечается, что в феврале 2014 года, после совершения указанных преступлений и осознав победу Революции Достоинства, подозреваемый сбежал в РФ,.

За воплощение планов агрессора подозреваемый получил российское гражданство и начал вести активную социальную жизнь с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Напомним

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Владимир Омельченко

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