Пошта Данії перестане відправляти листи з 2026 року

Данія з 2026 року припиняє доставку паперових листів через різке скорочення їхніх обсягів і планує зосередитися на пересиланні посилок. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Останній паперовий лист у Данії доставлять наприкінці грудня. З нового року залишені поштові скриньки будуть демонтовані.

Зазначається, що обсяги пересилання листів у країні з 2000 року скоротилися майже на 90%.

Данська пошта NordPost планує зосередитися передусім на відправленні посилок, щоб випередити всіх конкурентів у країні - йдеться у дописі.

За потреби паперовий лист або листівку можна буде відправити, але вже через інші компанії.

Як пише DW, Данія стала першою країною Європи, яка ухвалила таке рішення.

Нагадаємо

