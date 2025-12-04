Пошта Данії перестане відправляти листи з 2026 року
Київ • УНН
Данія стане першою країною Європи, яка припинить доставку паперових листів з 2026 року через майже 90% скорочення обсягів з 2000 року. Данська пошта NordPost зосередиться на пересиланні посилок, демонтуючи поштові скриньки наприкінці грудня.
Данія з 2026 року припиняє доставку паперових листів через різке скорочення їхніх обсягів і планує зосередитися на пересиланні посилок. Про це інформує DW, передає УНН.
Деталі
Останній паперовий лист у Данії доставлять наприкінці грудня. З нового року залишені поштові скриньки будуть демонтовані.
Зазначається, що обсяги пересилання листів у країні з 2000 року скоротилися майже на 90%.
Данська пошта NordPost планує зосередитися передусім на відправленні посилок, щоб випередити всіх конкурентів у країні
За потреби паперовий лист або листівку можна буде відправити, але вже через інші компанії.
Як пише DW, Данія стала першою країною Європи, яка ухвалила таке рішення.
Нагадаємо
Укрпошта запустила мережу власних поштоматів, які дозволяють отримувати та відправляти посилки, працюючи в автономному режимі. До Нового року 100 поштоматів з'являться в Києві та Одесі.
