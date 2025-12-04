$42.330.01
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 12745 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 17981 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 26934 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 31585 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 22070 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 25722 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 24081 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25138 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30288 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Пошта Данії перестане відправляти листи з 2026 року

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Данія стане першою країною Європи, яка припинить доставку паперових листів з 2026 року через майже 90% скорочення обсягів з 2000 року. Данська пошта NordPost зосередиться на пересиланні посилок, демонтуючи поштові скриньки наприкінці грудня.

Пошта Данії перестане відправляти листи з 2026 року

Данія з 2026 року припиняє доставку паперових листів через різке скорочення їхніх обсягів і планує зосередитися на пересиланні посилок. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Останній паперовий лист у Данії доставлять наприкінці грудня. З нового року залишені поштові скриньки будуть демонтовані. 

Зазначається, що обсяги пересилання листів у країні з 2000 року скоротилися майже на 90%.

Данська пошта NordPost планує зосередитися передусім на відправленні посилок, щоб випередити всіх конкурентів у країні

- йдеться у дописі.

За потреби паперовий лист або листівку можна буде відправити, але вже через інші компанії.

Як пише DW, Данія стала першою країною Європи, яка ухвалила таке рішення. 

Нагадаємо

Укрпошта запустила мережу власних поштоматів, які дозволяють отримувати та відправляти посилки, працюючи в автономному режимі. До Нового року 100 поштоматів з'являться в Києві та Одесі.

Віта Зеленецька

