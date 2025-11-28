$42.190.11
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
У Німеччині жінка випадково відправила кішку поштою

Київ • УНН

Жінка з Баварії ненавмисно відправила свою кішку поштою, коли тварина заснула в коробці. Працівниця пекарні почула нявкання, що дозволило повернути тварину власниці.

У Німеччині жінка випадково відправила кішку поштою

Мешканка Баварії ненароком надіслала свою кішку разом із відправленням: тварина тихцем проникла в коробку, влаштувалася там і заснула. Власниця цього не помітила, запакувала коробку та залишила її в поштовому автоматі. Про це інформує УНН з посиланням на DW, Bild.

Деталі

Зазначається, що коробка опинилася в одній із місцевих пекарень, що співпрацює з кур’єрською службою. Там працівниця почула ледь чутне нявкання з щільно запакованої посилки. Вона швидко встановила адресу відправника та зв’язалася з власницею кота.

Через те, що поштові відправлення захищені законом про таємницю кореспонденції, довелося викликати поліцію.

Поліцейські відкрили коробку й виявили кота. Власниця з радістю забрала тварину назад

- пише Bild.

Уважність працівниці пекарні допомогла уникнути лиха.

Поліція підкреслила, що цей випадок розцінюють як нещасний, тому провадження щодо можливого жорстокого поводження з тваринами не відкриватимуть.

Нагадаємо

Чоловік після розлучення погодився сплачувати 10 000 лір (близько 205 євро) кожні три місяці протягом 10 років на утримання двох кішок. Цю умову внесли до угоди про розлучення в Стамбулі.

Віта Зеленецька

