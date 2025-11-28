У Німеччині жінка випадково відправила кішку поштою

Мешканка Баварії ненароком надіслала свою кішку разом із відправленням: тварина тихцем проникла в коробку, влаштувалася там і заснула. Власниця цього не помітила, запакувала коробку та залишила її в поштовому автоматі. Про це інформує УНН з посиланням на DW, Bild.

Деталі

Зазначається, що коробка опинилася в одній із місцевих пекарень, що співпрацює з кур’єрською службою. Там працівниця почула ледь чутне нявкання з щільно запакованої посилки. Вона швидко встановила адресу відправника та зв’язалася з власницею кота.

Через те, що поштові відправлення захищені законом про таємницю кореспонденції, довелося викликати поліцію.

Поліцейські відкрили коробку й виявили кота. Власниця з радістю забрала тварину назад - пише Bild.

Уважність працівниці пекарні допомогла уникнути лиха.

Поліція підкреслила, що цей випадок розцінюють як нещасний, тому провадження щодо можливого жорстокого поводження з тваринами не відкриватимуть.

