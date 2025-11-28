$42.190.11
48.870.08
ukenru
20:59 • 2390 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 14014 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 21046 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 30115 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 23294 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 18733 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 37408 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21984 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18602 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 41206 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
В Германии женщина случайно отправила кошку по почте

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Женщина из Баварии нечаянно отправила свою кошку по почте, когда животное уснуло в коробке. Работница пекарни услышала мяуканье, что позволило вернуть животное владелице.

В Германии женщина случайно отправила кошку по почте

Жительница Баварии нечаянно отправила свою кошку вместе с посылкой: животное тихонько проникло в коробку, устроилось там и уснуло. Владелица этого не заметила, запаковала коробку и оставила ее в почтовом автомате. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, Bild.

Детали

Отмечается, что коробка оказалась в одной из местных пекарен, сотрудничающей с курьерской службой. Там работница услышала едва слышное мяуканье из плотно запакованной посылки. Она быстро установила адрес отправителя и связалась с владелицей кота.

Из-за того, что почтовые отправления защищены законом о тайне корреспонденции, пришлось вызвать полицию.

Полицейские открыли коробку и обнаружили кота. Владелица с радостью забрала животное обратно

- пишет Bild.

Внимательность работницы пекарни помогла избежать беды.

Полиция подчеркнула, что этот случай расценивают как несчастный, поэтому производство по возможному жестокому обращению с животными открывать не будут.

Напомним

Мужчина после развода согласился выплачивать 10 000 лир (около 205 евро) каждые три месяца в течение 10 лет на содержание двух кошек. Это условие внесли в соглашение о разводе в Стамбуле.

