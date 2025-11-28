В Германии женщина случайно отправила кошку по почте

Жительница Баварии нечаянно отправила свою кошку вместе с посылкой: животное тихонько проникло в коробку, устроилось там и уснуло. Владелица этого не заметила, запаковала коробку и оставила ее в почтовом автомате. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW, Bild.

Детали

Отмечается, что коробка оказалась в одной из местных пекарен, сотрудничающей с курьерской службой. Там работница услышала едва слышное мяуканье из плотно запакованной посылки. Она быстро установила адрес отправителя и связалась с владелицей кота.

Из-за того, что почтовые отправления защищены законом о тайне корреспонденции, пришлось вызвать полицию.

Полицейские открыли коробку и обнаружили кота. Владелица с радостью забрала животное обратно - пишет Bild.

Внимательность работницы пекарни помогла избежать беды.

Полиция подчеркнула, что этот случай расценивают как несчастный, поэтому производство по возможному жестокому обращению с животными открывать не будут.

Напомним

Мужчина после развода согласился выплачивать 10 000 лир (около 205 евро) каждые три месяца в течение 10 лет на содержание двух кошек. Это условие внесли в соглашение о разводе в Стамбуле.

