У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 4734 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21:57 • 17359 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 22600 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 20945 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 23761 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 29642 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 43501 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24208 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23359 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24327 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
У Франції озвучили вартість прикрас, які були викрадені з Лувру21 жовтня, 17:52 • 5646 перегляди
Правки до держбюджету-2026: Верховна Рада працювала майже до комендантської години21 жовтня, 21:03 • 8818 перегляди
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 22:19 • 10251 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко22:30 • 4262 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 22:59 • 10124 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 43503 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 50046 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 48474 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 53640 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 110500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ніколя Саркозі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 13269 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 28790 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 39239 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 30280 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 86395 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
BFM TV
Storm Shadow

У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Чоловік після розлучення погодився сплачувати 10 000 лір (близько 205 євро) кожні три місяці протягом 10 років на утримання двох кішок. Цю умову внесли до угоди про розлучення в Стамбулі.

У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині

Чоловік, який після розлучення залишив двох своїх кішок колишній дружині, погодився сплачувати "котячі аліменти" - по 10 000 лір (приблизно 205 євро)кожні три місяці протягом наступних 10 років. Про це інформує УНН з посиланням на видання Haberler.

Деталі

Зазначається, що цю умову внесли до угоди про розлучення за обопільною згодою, укладеної в Стамбулі. У документі зазначено, що чоловік передає право опіки над домашніми улюбленцями дружині та бере на себе фінансові зобов’язання щодо їхнього утримання.

Бугра Б. і Езгі Б., які проживають у Стамбулі, вирішили розлучитися за взаємною згодою, посилаючись на "суттєве погіршення подружніх стосунків". У протоколі, поданому до Стамбульського сімейного суду, зазначено, що подружжя дійшло згоди на розлучення, а Бугра Б. погодився виплатити Езгі Б. 550 000 лір як фінансову компенсацію. Найцікавішою деталлю документа стала домовленість щодо опіки над кішками: сторони узгодили, що Езгі Б. залишить собі двох котів, які належали Бугрі Б

- пише видання.

Окрім цього, документ передбачає, що Бугра Б. сплачуватиме по 10 000 лір кожні три місяці протягом десяти років на догляд і утримання котів.

У Туреччині цю угоду вже називають прикладом "нового типу аліментів". Суд, найімовірніше, внесе цю умову до остаточного рішення про розлучення.

В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 14:53 • 3781 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Шлюб
Стамбул