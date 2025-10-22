У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині
Київ • УНН
Чоловік після розлучення погодився сплачувати 10 000 лір (близько 205 євро) кожні три місяці протягом 10 років на утримання двох кішок. Цю умову внесли до угоди про розлучення в Стамбулі.
Чоловік, який після розлучення залишив двох своїх кішок колишній дружині, погодився сплачувати "котячі аліменти" - по 10 000 лір (приблизно 205 євро)кожні три місяці протягом наступних 10 років. Про це інформує УНН з посиланням на видання Haberler.
Деталі
Зазначається, що цю умову внесли до угоди про розлучення за обопільною згодою, укладеної в Стамбулі. У документі зазначено, що чоловік передає право опіки над домашніми улюбленцями дружині та бере на себе фінансові зобов’язання щодо їхнього утримання.
Бугра Б. і Езгі Б., які проживають у Стамбулі, вирішили розлучитися за взаємною згодою, посилаючись на "суттєве погіршення подружніх стосунків". У протоколі, поданому до Стамбульського сімейного суду, зазначено, що подружжя дійшло згоди на розлучення, а Бугра Б. погодився виплатити Езгі Б. 550 000 лір як фінансову компенсацію. Найцікавішою деталлю документа стала домовленість щодо опіки над кішками: сторони узгодили, що Езгі Б. залишить собі двох котів, які належали Бугрі Б
Окрім цього, документ передбачає, що Бугра Б. сплачуватиме по 10 000 лір кожні три місяці протягом десяти років на догляд і утримання котів.
У Туреччині цю угоду вже називають прикладом "нового типу аліментів". Суд, найімовірніше, внесе цю умову до остаточного рішення про розлучення.
В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 14:53 • 3781 перегляд