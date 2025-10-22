В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене
Киев • УНН
Мужчина, который после развода оставил двух своих кошек бывшей жене, согласился выплачивать "кошачьи алименты" - по 10 000 лир (примерно 205 евро) каждые три месяца в течение следующих 10 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Haberler.
Детали
Отмечается, что это условие было внесено в соглашение о разводе по обоюдному согласию, заключенное в Стамбуле. В документе указано, что мужчина передает право опеки над домашними животными жене и берет на себя финансовые обязательства по их содержанию.
Бугра Б. и Эзги Б., проживающие в Стамбуле, решили развестись по взаимному согласию, ссылаясь на "существенное ухудшение супружеских отношений". В протоколе, поданном в Стамбульский семейный суд, указано, что супруги пришли к соглашению о разводе, а Бугра Б. согласился выплатить Эзги Б. 550 000 лир в качестве финансовой компенсации. Самой интересной деталью документа стала договоренность об опеке над кошками: стороны согласовали, что Эзги Б. оставит себе двух котов, принадлежавших Бугре Б.
Кроме этого, документ предусматривает, что Бугра Б. будет выплачивать по 10 000 лир каждые три месяца в течение десяти лет на уход и содержание котов.
В Турции это соглашение уже называют примером "нового типа алиментов". Суд, скорее всего, внесет это условие в окончательное решение о разводе.
