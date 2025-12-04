Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года
Киев • УНН
Дания станет первой страной Европы, которая прекратит доставку бумажных писем с 2026 года из-за почти 90% сокращения объемов с 2000 года. Датская почта NordPost сосредоточится на пересылке посылок, демонтируя почтовые ящики в конце декабря.
Дания с 2026 года прекращает доставку бумажных писем из-за резкого сокращения их объемов и планирует сосредоточиться на пересылке посылок. Об этом информирует DW, передает УНН.
Детали
Последнее бумажное письмо в Дании доставят в конце декабря. С нового года оставленные почтовые ящики будут демонтированы.
Отмечается, что объемы пересылки писем в стране с 2000 года сократились почти на 90%.
Датская почта NordPost планирует сосредоточиться прежде всего на отправке посылок, чтобы опередить всех конкурентов в стране
При необходимости бумажное письмо или открытку можно будет отправить, но уже через другие компании.
Как пишет DW, Дания стала первой страной Европы, принявшей такое решение.

Укрпочта запустила сеть собственных почтоматов, которые позволяют получать и отправлять посылки, работая в автономном режиме. До Нового года 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.
