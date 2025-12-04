Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года

Дания с 2026 года прекращает доставку бумажных писем из-за резкого сокращения их объемов и планирует сосредоточиться на пересылке посылок. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Последнее бумажное письмо в Дании доставят в конце декабря. С нового года оставленные почтовые ящики будут демонтированы.

Отмечается, что объемы пересылки писем в стране с 2000 года сократились почти на 90%.

Датская почта NordPost планирует сосредоточиться прежде всего на отправке посылок, чтобы опередить всех конкурентов в стране - говорится в сообщении.

При необходимости бумажное письмо или открытку можно будет отправить, но уже через другие компании.

Как пишет DW, Дания стала первой страной Европы, принявшей такое решение.

