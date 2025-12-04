$42.330.01
23:09 • 7510 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 12605 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 17890 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 26821 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 31488 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 22040 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 25703 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 24068 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25136 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30285 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Дания станет первой страной Европы, которая прекратит доставку бумажных писем с 2026 года из-за почти 90% сокращения объемов с 2000 года. Датская почта NordPost сосредоточится на пересылке посылок, демонтируя почтовые ящики в конце декабря.

Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года

Дания с 2026 года прекращает доставку бумажных писем из-за резкого сокращения их объемов и планирует сосредоточиться на пересылке посылок. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Последнее бумажное письмо в Дании доставят в конце декабря. С нового года оставленные почтовые ящики будут демонтированы.

Отмечается, что объемы пересылки писем в стране с 2000 года сократились почти на 90%.

Датская почта NordPost планирует сосредоточиться прежде всего на отправке посылок, чтобы опередить всех конкурентов в стране

- говорится в сообщении.

При необходимости бумажное письмо или открытку можно будет отправить, но уже через другие компании.

Как пишет DW, Дания стала первой страной Европы, принявшей такое решение.

Напомним

Укрпочта запустила сеть собственных почтоматов, которые позволяют получать и отправлять посылки, работая в автономном режиме. До Нового года 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Техника
Укрпочта
Дания
Одесса
Киев