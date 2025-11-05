Посадовці Київської митниці затримані за корупційну схему з імпортом авто

Правоохоронці затримали заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці. За даними слідства, вони організували схему отримання хабарів від підприємців за прискорене розмитнення вживаних авто зі США. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН, сьогодні на митному посту "Чайки" Київської митниці відбувалися "маски-шоу". Правоохоронці затримали заступника начальника митного поста Олександра Гончаренка та головного інспектора Дмитра Старуна.

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживані авто зі США.

Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував "вирішення питання" — прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші