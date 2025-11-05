ukenru
Ексклюзив
08:57 • 3056 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6336 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8694 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26260 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28215 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52678 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40429 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38594 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35632 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53656 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Посадовці Київської митниці затримані за корупційну схему з імпортом авто

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Заступник начальника та інспектор Київської митниці затримані за організацію схеми отримання хабарів.

Посадовці Київської митниці затримані за корупційну схему з імпортом авто

Правоохоронці затримали заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці. За даними слідства, вони організували схему отримання хабарів від підприємців за прискорене розмитнення вживаних авто зі США. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Як стало відомо УНН, сьогодні на митному посту "Чайки" Київської митниці відбувалися "маски-шоу". Правоохоронці затримали заступника начальника митного поста Олександра Гончаренка та головного інспектора Дмитра Старуна. 

Деталі

За даними слідства, посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживані авто зі США.

 Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував "вирішення питання" — прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші

- йдеться у повідомленні ОГП.

Під час отримання 2400$ обох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначається, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Генпрокурор Кравченко заявив про відкриття справи щодо очільника Енергетичної митниці04.08.25, 21:23 • 5526 переглядiв

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Генеральний прокурор (Україна)
Сполучені Штати Америки
Київ