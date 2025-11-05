ukenru
Эксклюзив
08:57 • 258 просмотра
Киев остановился: густой туман: волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 2366 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 5746 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 24550 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27030 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52221 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40075 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38528 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35529 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52482 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Должностные лица Киевской таможни задержаны за коррупционную схему с импортом авто

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Заместитель начальника и инспектор Киевской таможни задержаны за организацию схемы получения взяток.

Должностные лица Киевской таможни задержаны за коррупционную схему с импортом авто

Правоохранители задержали заместителя начальника и инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни. По данным следствия, они организовали схему получения взяток от предпринимателей за ускоренное растаможивание подержанных авто из США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН, сегодня на таможенном посту "Чайки" Киевской таможни происходили "маски-шоу". Правоохранители задержали заместителя начальника таможенного поста Александра Гончаренко и главного инспектора Дмитрия Старуна.

Детали

По данным следствия, должностные лица наладили схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей, ввозивших подержанные авто из США.

Заместитель начальника искусственно создавал препятствия при таможенном оформлении, после чего инспектор через посредников предлагал "решение вопроса" — ускоренное и беспрепятственное растаможивание за деньги

- говорится в сообщении ОГП.

При получении 2400$ оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как отмечается, сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Генпрокурор Кравченко заявил об открытии дела в отношении главы Энергетической таможни04.08.25, 21:23 • 5526 просмотров

Татьяна Краевская

