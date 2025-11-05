Должностные лица Киевской таможни задержаны за коррупционную схему с импортом авто

Правоохранители задержали заместителя начальника и инспектора одного из таможенных постов Киевской таможни. По данным следствия, они организовали схему получения взяток от предпринимателей за ускоренное растаможивание подержанных авто из США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН, сегодня на таможенном посту "Чайки" Киевской таможни происходили "маски-шоу". Правоохранители задержали заместителя начальника таможенного поста Александра Гончаренко и главного инспектора Дмитрия Старуна.

По данным следствия, должностные лица наладили схему получения неправомерной выгоды от предпринимателей, ввозивших подержанные авто из США.

Заместитель начальника искусственно создавал препятствия при таможенном оформлении, после чего инспектор через посредников предлагал "решение вопроса" — ускоренное и беспрепятственное растаможивание за деньги