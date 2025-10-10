В Україні розпочався суд над нардепом Петром Порошенком, якого обвинувачують у державній зраді через торгівлю вугіллям із терористами ОРДЛО за часів його президентства. Одночасно його колишній соратник і бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук) виставив на продаж елітну віллу за $4 млн. Ці події експерт Валентин Гладких назвав закономірною "відповідальностю за роки пограбування країни та розв’язаної війни".

Ось три, здавалося б, різні новини за останню добу: росіяни знову гатили по Україні всю ніч, у містах немає світла та води; кум і партнер Порошенка Свинарчук продає елітну віллу; і, нарешті, у Києві почали суд над самим Порошенком. Але ключова фігура, яка пов’язує всі ці новини, - це Петро Олексійович Порошенко. Прийшов час відповідати за скоєне