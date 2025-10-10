$41.400.09
Порошенко постав перед судом за держзраду, а його кум продає віллу за $4 млн - час відповідати, - політолог

Київ • УНН

 • 2228 перегляди

В Україні розпочався суд над Петром Порошенком за держзраду через торгівлю вугіллям з ОРДЛО. Водночас його екс-соратник Олег Гладковський продає елітну віллу за $4 млн.

Порошенко постав перед судом за держзраду, а його кум продає віллу за $4 млн - час відповідати, - політолог

В Україні розпочався суд над нардепом Петром Порошенком, якого обвинувачують у державній зраді через торгівлю вугіллям із терористами ОРДЛО за часів його президентства. Одночасно його колишній соратник і бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук) виставив на продаж елітну віллу за $4 млн. Ці події експерт Валентин Гладких назвав закономірною "відповідальностю за роки пограбування країни та розв’язаної війни".

Ось три, здавалося б, різні новини за останню добу: росіяни знову гатили по Україні всю ніч, у містах немає світла та води; кум і партнер Порошенка Свинарчук продає елітну віллу; і, нарешті, у Києві почали суд над самим Порошенком. Але ключова фігура, яка пов’язує всі ці новини, - це Петро Олексійович Порошенко. Прийшов час відповідати за скоєне

- заявив Валентин Гладких.

За словами експерта, ще у 2014 році, ставши президентом, Порошенко продовжив бізнесові зв’язки з росією, яка вже тоді вела війну проти України. Його підприємства, фабрики та заводи, вважає він, працювали в РФ та окупованому Криму, а сам політик підтримував особисті контакти з володимиром путіним.

"Апофеозом вседозволеності стала відмова Порошенка від імпорту вугілля з-за кордону на користь купівлі вугілля у терористів ОРДЛО, контрольованих путіним. Як писало "Дзеркало тижня", у 2014 році під час засідання РНБО Порошенко розкритикував контракт на імпорт вугілля, після чого компанії терористів отримали державні замовлення на три мільярди гривень. Тобто він фактично годував ворога коштами українських громадян", - зазначив Гладких.

Паралельно, за словами експерта, Порошенко разом із Гладковським активно освоювали оборонну галузь. Призначення Гладковського першим заступником секретаря РНБО, яке дало йому контроль над "Укроборонпромом", стало початком масштабних корупційних схем. Згідно з матеріалами розслідувань, наведених Гладких, фірми, пов’язані зі Свинарчуками, постачали контрабандні деталі, які потім перепродавали державним заводам із націнкою у 200–300%. Гладких також наголосив, що путін бачив "патологічну жадобу Порошенка до грошей", спостерігав за тим, як українська оборонна сфера розкрадається, а глава держави тисне йому руку.

"Путін бачив, як "сивочолий" торгує з ОРДЛО, продає свої цукерки в росії, як ігноруються вибухи на військових арсеналах у 2015–2018 роках, через які Україна втратила понад 210 тисяч тонн боєприпасів - близько 40% арсеналу. Він розумів, що заради грошей цей "криголам" готовий здати країну", — наголосив експерт.

Валентин Гладких підсумував, що нинішні жорстокі обстріли України — це, по суті, наслідок тих рішень і компромісів, які ухвалювалися тодішнім керівництвом.

Як повідомлялося, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Києва почав розглядати "вугільну справу" щодо поставок антрацитного вугілля з ОРДЛО на державні ТЕС у 2014-2015 роках. Ключовим фігурантом справи є на той час президент Петро Порошенко. Йому інкримінують державну зраду.

Лілія Подоляк

