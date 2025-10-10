$41.400.09
Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн: время отвечать - политолог

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 260 просмотра

В Украине начался суд над Петром Порошенко за госизмену из-за торговли углем с ОРДЛО. В то же время его экс-соратник Олег Гладковский продает элитную виллу за $4 млн.

Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн: время отвечать - политолог

В Украине начался суд над нардепом Петром Порошенко, обвиняемым в государственной измене из-за торговли углем с террористами ОРДЛО во времена его президентства. В то же время, его бывший соратник и бизнес-партнер Олег Гладковский (Свинарчук) выставил на продажу элитную виллу за $4 млн. Эти события эксперт Валентин Гладких назвал закономерной "ответственностью за годы грабежа страны и развязанной войны".

Вот три, казалось бы, разные новости за последние сутки: россия снова била по Украине всю ночь, в городах нет света и воды; кум и партнер Порошенко Свинарчук продает элитную виллу; и, наконец, в Киеве начали суд над самим Порошенко. Но ключевая фигура, связывающая все эти новости, – это сам Петр Алексеевич Порошенко. Пришло время отвечать за содеянное

– заявил Валентин Гладких.

По словам эксперта, еще в 2014 году, став президентом, Порошенко продолжил бизнес-связи с россией, которая уже тогда вела войну против Украины. Его предприятия, фабрики и заводы, считает политолог, работали в рф и оккупированном Крыму, а сам политик поддерживал личные контакты с владимиром путиным.

"Апофеозом вседозволенности стал отказ Порошенко от импорта угля из-за границы в пользу покупки угля у ОРДЛО, контролируемых путиным. Как писало "Зеркало недели", в 2014 году во время заседания СНБО Порошенко раскритиковал контракт на импорт угля, после чего компании террористов получили государственные заказы на три миллиарда гривен. То есть, он фактически кормил врага средствами украинских граждан", - отметил Гладких.

Параллельно, по словам эксперта, Порошенко вместе с Гладковским активно осваивали оборонную отрасль. Назначение Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, давшего ему контроль над "Укроборонпромом", стало началом масштабных коррупционных схем. Согласно материалам расследований, приведенных Гладких, фирмы, связанные со Свинарчуками, снабжали контрабандными деталями, которые затем перепродавались государственным заводам с наценкой в ​​200–300%. Гладких также отметил, что путин видел "патологическую жажду Порошенко к деньгам", наблюдал за тем, как украинская оборонная сфера разворовывается, а глава государства жмет тому руку.

"путин видел, как "сивочолый" торгует с ОРДЛО, продает свои конфеты в россии, как игнорируются взрывы на военных арсеналах в 2015-2018 годах, из-за которых Украина потеряла более 210 тысяч тонн боеприпасов - около 40% арсенала. Он понимал, что ради денег этот "крыголам" готов сдать страну", — подчеркнул эксперт.

Валентин Гладких подытожил, что нынешние жестокие обстрелы Украины – это, по сути, следствие тех решений и компромиссов, которые принимались тогдашним руководством.

Как сообщалось, 9 октября Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать "угольное дело" по поставкам антрацитного угля из ОРДЛО на государственные ТЭС в 2014-2015 годах. Ключевым фигурантом дела является президент Петр Порошенко. Ему инкриминируют государственную измену.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Электроэнергия
Владимир Путин
Укроборонпром
Петр Порошенко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крым
Украина
Киев