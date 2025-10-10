В Украине начался суд над нардепом Петром Порошенко, обвиняемым в государственной измене из-за торговли углем с террористами ОРДЛО во времена его президентства. В то же время, его бывший соратник и бизнес-партнер Олег Гладковский (Свинарчук) выставил на продажу элитную виллу за $4 млн. Эти события эксперт Валентин Гладких назвал закономерной "ответственностью за годы грабежа страны и развязанной войны".

Вот три, казалось бы, разные новости за последние сутки: россия снова била по Украине всю ночь, в городах нет света и воды; кум и партнер Порошенко Свинарчук продает элитную виллу; и, наконец, в Киеве начали суд над самим Порошенко. Но ключевая фигура, связывающая все эти новости, – это сам Петр Алексеевич Порошенко. Пришло время отвечать за содеянное