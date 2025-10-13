Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку - Генштаб

$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 468 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1562 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3628 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8528 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11157 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14876 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11566 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13370 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26142 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 25006 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярнi новини
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo13 жовтня, 05:19 • 48594 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм13 жовтня, 06:07 • 15040 перегляди
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною13 жовтня, 08:25 • 10804 перегляди
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі13 жовтня, 08:38 • 19868 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати10:34 • 16788 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 5496 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 12:28 • 14868 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво10:25 • 26135 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм10:13 • 25000 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 30673 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Олена Сосєдка
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 244 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 1374 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 41953 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 73642 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 76619 перегляди
Актуальне
Forbes
MIM-104 Patriot
NASAMS
Х-101
Лікарські засоби

Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 78 бойових зіткнень на фронті станом на 16 годину 13 жовтня. Покровський напрямок став найактивнішим з 31 боєм, тоді як на Костянтинівському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень.

Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку - Генштаб

Понад третина з 78 боїв сьогодні сталася на одному напрямку - Покровському, також ворог був активнішим на Костянтинівському напрямку, де сталося 13 боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 13 жовтня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Старикове, Шалигине Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Сьогодні противник завдав два авіаційні удари, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 92 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Кутьківки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції наших захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Греківка, Шандриголове, Новоселівка, Торське.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні дві атаки в районі населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони зупинили одинадцять із тринадцяти ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 24 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника, ще три бойові зіткнення тривають. Ворог атакує наші позиції поблизу населених пунктів Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор провів три марні атаки в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці, як вказано, не відбулося.

Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій13.10.25, 10:59 • 15827 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Україна
Куп'янськ