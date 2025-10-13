Более трети всех боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

Более трети из 78 боев сегодня произошло на одном направлении - Покровском, также враг был активнее на Константиновском направлении, где произошло 13 боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 13 октября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Стариково, Шалыгино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 92 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Торское.

На Славянском направлении противник совершил сегодня две атаки в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили одиннадцать из тринадцати вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николаевка, Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоекономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Наши защитники уже отбили 24 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбили три атаки противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атакует наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор провел три напрасные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке, как указано, не произошло.

