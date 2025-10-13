Более трети всех боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 534 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2374 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7464 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10661 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14167 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11424 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13274 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17847 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25854 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24750 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
4.6м/с
64%
750мм
Популярные новости
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29 • 19266 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo13 октября, 05:19 • 48097 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 10357 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38 • 19413 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34 • 16327 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 4494 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 14143 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25 • 25840 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13 • 24736 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 30418 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Елена Соседка
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Израиль
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 702 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 41599 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 73299 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 76289 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 77121 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Х-101
Лекарственные средства
Facebook

Более трети всех боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 78 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16 часов 13 октября. Покровское направление стало самым активным с 31 боем, тогда как на Константиновском направлении зафиксировано 13 боестолкновений.

Более трети всех боев сегодня на Покровском направлении - Генштаб

Более трети из 78 боев сегодня произошло на одном направлении - Покровском, также враг был активнее на Константиновском направлении, где произошло 13 боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 13 октября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Стариково, Шалыгино Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Сегодня противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 92 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Кутьковки. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Шандриголово, Новоселовка, Торское.

На Славянском направлении противник совершил сегодня две атаки в районе населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили одиннадцать из тринадцати вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николаевка, Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 31 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоекономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в направлении Новопавловки. Наши защитники уже отбили 24 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбили три атаки противника, еще три боевых столкновения продолжаются. Враг атакует наши позиции вблизи населенных пунктов Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор провел три напрасные атаки в районе Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке, как указано, не произошло.

Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанций13.10.25, 10:59 • 15812 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Украина
Купянск