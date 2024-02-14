Понад 70 авіаударів за добу: Тарнавський заявив про рекордну активність авіації росіян на Таврійському напрямку
Київ • УНН
Російсько-окупаційні війська 13 лютого здійснили 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є найбільшою кількістю з початку року, в той час, як українські війська продовжують оборону та завдають значних втрат російським військам.
Протягом минулої доби, 13 лютого, росіяни на Таврійському напрямку окупаційні війська рф завдали 73 авіаудари. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл
Водночас Тарнавський підкреслив, що обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою.
Сили оборони відбивають атаки на Авдіївському та Куп'янському напрямках, незважаючи на чисельну перевагу росіян - Сирський 14.02.24, 08:59 • 34498 переглядiв
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Бригадний генерал наголосив, що українські військові продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат.
Загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів
За його словами, Сили оборони також ліквідували або знищили 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті складна, російські війська наступають по всій лінії фронту, і Україна перейшла до оборони, продовжуючи завдавати ворогу максимальних втрат.