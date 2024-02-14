Сили оборони відбивають атаки на Авдіївському та Куп'янському напрямках, незважаючи на чисельну перевагу росіян - Сирський

Армія рф продовжує нарощувати свої зусилля та має чисельну перевагу в особовому складі. Однак Сили оборони роблять все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб України. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який разом із міністром оборони Рустемом Умєровим відвідав бійців, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомляється, Сирський разом із Умєровим здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках.

Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів". Так, лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів - написав Сирський у соцмережах.

Крім того, за його словами, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по нашим позиціям.

Деталі

Сирський з Умєровим заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії на цих напрямках. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби військ.

"За результатами роботи прийняли низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога", - вказав головнокомандувач.

За його словами, Сили оборони роблять все можливе, щоб "не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції. Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат."

"Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів", - вказав Сирський.

Україна перейшла до ведення оборони - Сирський