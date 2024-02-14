Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и министр обороны посетили бойцов, которые защищают Авдеевское и Купянское направления, где российские войска имеют численное преимущество, но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшего продвижения.
Ребенок и беременная женщина среди трех жертв ракетного удара рф по Селидовому - ОВА
В результате российского ракетного удара по городу Селидово на востоке Украины погибли три человека, в том числе ребенок и беременная женщина, и были ранены еще 12 человек, в том числе четверо детей.
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.
Силы обороны на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян, среди них - дагестанцы и бывшие заключенные - Федоров
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен 11 российских военных на Запорожском направлении, среди них - дагестанцы и бывшие пленные.
Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ
Российский десантный корабль "Цезарь Куников" был подбит в Черном море 14 февраля.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины: погибла пожилая женщина, есть раненая
В результате российских обстрелов более 20 населенных пунктов Харьковской области погибла пожилая женщина, еще одна получила ранения на рынке в Волчанске, который попал под артиллерийский обстрел.
Враг обстрелами повредил дома в громаде в Николаевской области
Российские войска трижды обстреляли громаду в Николаевской области, повредив дома и хозяйственные постройки, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 164 снаряда, есть погибший и 6 раненых
В результате российского обстрела Херсонской области погиб 1 человек, еще 6 получили ранения.
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отразили 71 боевое столкновение и многочисленные ракетные и авиационные удары российско-террористических войск на нескольких участках фронта.
Еще плюс 1060 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 398 140 человек личного состава и 6433 танка.