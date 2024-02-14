Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский

Армия рф продолжает наращивать свои усилия и имеет численное преимущество в личном составе. Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь Украины. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, который вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетил бойцов, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, сообщает УНН.

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Как сообщается, Сырский вместе с Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов". Так, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов - написал Сырский в соцсетях.

Кроме того, по его словам, враг активно применяет авиацию, наносит поражения управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям.

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Сырский с Умеровым заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия на этих направлениях. Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности войск.

"По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и предупреждения действий врага", - указал главнокомандующий.

По его словам, Силы обороны делают все возможное, чтобы "не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери."

"В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов", - указал Сырский.

Украина перешла к ведению обороны - Сырский