Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194674 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218293 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212720 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315084 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355502 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286366 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Российско-оккупационные войска 13 февраля совершили 73 авиаудара на Таврическом направлении, что является наибольшим количеством с начала года, в то время, как украинские войска продолжают оборону и наносят значительные потери российским войскам.

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Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон".

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Разведка Великобритании, проанализировав выводы КНИИСЭ, предположила, с чего рф могла запускать по Украине ракеты "Циркон"

"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине приближаться к стандартам Альянса в таких сферах, как закупки и логистика, перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

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"Мы продолжим помогать Украине приближаться к стандартам НАТО" - Столтенберг

"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

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"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Пьяный водитель врезался на минивэне в припаркованный грузовик в Киеве ночью во время комендантского часа, травмировав пассажира, и был подозреваемый в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

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Пьяный водитель врезался в припаркованный грузовик во время комендантского часа в Киеве, ему сообщили о подозрении - прокуратура

Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Россияне в Италии расклеили пропагандистские плакаты с изображениями Зеленского и его жены, чтобы создать иллюзию усталости от президента и Украины.

Война •   •  17973 просмотра
Создают иллюзию усталости от Президента и Украины: россияне в Италии расклеивают дискредитационные плакаты с Зеленским и его женой

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Президент УСПП призывает публично называть фамилии налоговиков, которые безосновательно наносят вред бизнесу, блокируя налоговые накладные или открывая необоснованные уголовные дела.

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

Оползень на золотом руднике на востоке Турции вызвал беспокойство относительно потенциального загрязнения реки Евфрат цианидами из обвалившейся шахты.

Новости Мира •   •  12607 просмотра
Оползень на турецкой золотодобывающей шахте вызвал беспокойство из-за загрязнения реки Евфрат цианидами

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине после того, как российский самолет МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал", поднялся в воздух с аэродрома в Нижегородской области.

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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф

президент россии владимир путин хочет заморозить конфликт в Украине, чтобы россия могла восстановить свой военный потенциал, усилить мобилизацию и сформировать агрессивный альянс.

Война •   •  16257 просмотра
В ОП объяснили, что путин хочет заморозить войну в Украине, чтобы восстановить военный потенциал рф