Более 70 авиаударов за сутки: Тарнавский заявил о рекордной активности авиации россиян на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 13 февраля, россияне на Таврическом направлении оккупационные войска рф нанесли 73 авиаудара. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 73 авиаудара (больше всего с начала года), совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел - говорится в заметке.

В то же время Тарнавский подчеркнул, что обстановка в районах ответственности ОСУВ "Таврия" остается контролируемой.

Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное превосходство россиян - Сырский

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Бригадный генерал отметил, что украинские военные продолжают ведение оборонительной операции, нанося противнику значительные потери.

Общие потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике - 50 единиц, не считая БпЛА. В частности это 5 танков, 19 боевых бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 14 автомобилей - резюмировал Тарнавский.

По его словам, Силы обороны также ликвидировали или уничтожили 263 БпЛА различных типов. В частности 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте сложная, российские войска наступают по всей линии фронта, и Украина перешла к обороне, продолжая наносить врагу максимальные потери.