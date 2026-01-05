$42.290.12
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Понад 260 тисяч українців отримали допомогу у сфері психічного здоров'я у 2025 році: 17% – діти

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У 2025 році понад 260 тисяч українців, включаючи 17% дітей, отримали психосоціальну та психіатричну допомогу. Послуги надавалися на всіх рівнях медичної допомоги, від сімейного лікаря до спеціалізованих Центрів ментального здоров'я.

Понад 260 тисяч українців отримали допомогу у сфері психічного здоров’я у 2025 році: 17% – діти

У 2025 році психосоціальну та психіатричну допомогу в Україні отримали понад 260 тисяч людей, з яких 17% – діти. Послуги надавалися на всіх рівнях медичної допомоги – від сімейного лікаря до спеціалізованих Центрів ментального здоров’я та стаціонарного лікування. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, передає УНН.

У 2025 році понад 260 тисяч українців, серед яких 17 % — діти, отримали допомогу в сфері психічного здоров’я у закладах первинної медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти та педіатри надають психосоціальну підтримку в межах базового пакета Програми медичних гарантій. Наразі такі послуги доступні по усій країні у більш, ніж у 2 тисячах медичних закладах первинної медичної допомоги, які мають договір із НСЗУ 

– йдеться у дописі.

Окрім цього, понад 118 тисяч пацієнтів, з них 21% діти, отримали спеціалізовану допомогу у 152 Центрах ментального здоров’я, що працювали у всіх регіонах України. Найбільше таких центрів діяло у Дніпропетровській, Харківській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та у Києві. Допомога у цих центрах є безоплатною та фінансується державою.

З 1 січня 2025 року в Програмі медичних гарантій запровадили окремий пакет послуг для центрів ментального здоров’я та мобільних мультидисциплінарних команд, які можуть надавати допомогу як у медзакладах, так і за місцем проживання пацієнтів.

Стаціонарна допомога дітям та навчання медиків

З 1 липня 2025 року стаціонарна психіатрична допомога дітям оплачується в рамках Програми медичних гарантій виключно у закладах спроможної мережі — багатопрофільних дитячих лікарнях. Відтепер діти до 18 років із психічними розладами отримують лікування не в монопрофільних психіатричних закладах, а в багатопрофільних дитячих лікарнях 

– повідомили у МОЗ.

Наразі, таку допомогу забезпечує 31 лікарня. Загалом у 2025 році стаціонарну психіатричну допомогу дорослим і дітям надавали 136 медичних закладів, а лікування отримали близько 192 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо

Стартує програма Скринінг здоровʼя для українців 40+ років, яку можна замовити через "Дію".

Алла Кіосак

