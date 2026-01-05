Понад 260 тисяч українців отримали допомогу у сфері психічного здоров’я у 2025 році: 17% – діти

У 2025 році психосоціальну та психіатричну допомогу в Україні отримали понад 260 тисяч людей, з яких 17% – діти. Послуги надавалися на всіх рівнях медичної допомоги – від сімейного лікаря до спеціалізованих Центрів ментального здоров’я та стаціонарного лікування. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, передає УНН.

У 2025 році понад 260 тисяч українців, серед яких 17 % — діти, отримали допомогу в сфері психічного здоров’я у закладах первинної медичної допомоги. Сімейні лікарі, терапевти та педіатри надають психосоціальну підтримку в межах базового пакета Програми медичних гарантій. Наразі такі послуги доступні по усій країні у більш, ніж у 2 тисячах медичних закладах первинної медичної допомоги, які мають договір із НСЗУ