Более 260 тысяч украинцев получили помощь в сфере психического здоровья в 2025 году: 17% – дети

В 2025 году психосоциальную и психиатрическую помощь в Украине получили более 260 тысяч человек, из которых 17% – дети. Услуги предоставлялись на всех уровнях медицинской помощи – от семейного врача до специализированных Центров ментального здоровья и стационарного лечения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.

В 2025 году более 260 тысяч украинцев, среди которых 17% — дети, получили помощь в сфере психического здоровья в учреждениях первичной медицинской помощи. Семейные врачи, терапевты и педиатры оказывают психосоциальную поддержку в рамках базового пакета Программы медицинских гарантий. Сейчас такие услуги доступны по всей стране в более чем 2 тысячах медицинских учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих договор с НСЗУ – говорится в сообщении.

Кроме этого, более 118 тысяч пациентов, из них 21% дети, получили специализированную помощь в 152 Центрах ментального здоровья, работавших во всех регионах Украины. Больше всего таких центров действовало в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве. Помощь в этих центрах бесплатна и финансируется государством.

С 1 января 2025 года в Программе медицинских гарантий ввели отдельный пакет услуг для центров ментального здоровья и мобильных мультидисциплинарных команд, которые могут оказывать помощь как в медучреждениях, так и по месту жительства пациентов.

Стационарная помощь детям и обучение медиков

С 1 июля 2025 года стационарная психиатрическая помощь детям оплачивается в рамках Программы медицинских гарантий исключительно в учреждениях состоятельной сети — многопрофильных детских больницах. Отныне дети до 18 лет с психическими расстройствами получают лечение не в монопрофильных психиатрических учреждениях, а в многопрофильных детских больницах – сообщили в Минздраве.

Сейчас такую помощь обеспечивает 31 больница. Всего в 2025 году стационарную психиатрическую помощь взрослым и детям оказывали 136 медицинских учреждений, а лечение получили около 192 тысяч пациентов.

