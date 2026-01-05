$42.290.12
Эксклюзив
14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
публикации
Эксклюзивы
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
14:05
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07
Более 260 тысяч украинцев получили помощь в сфере психического здоровья в 2025 году: 17% – дети

Киев • УНН

 • 502 просмотра

В 2025 году более 260 тысяч украинцев, включая 17% детей, получили психосоциальную и психиатрическую помощь. Услуги предоставлялись на всех уровнях медицинской помощи, от семейного врача до специализированных Центров ментального здоровья.

Более 260 тысяч украинцев получили помощь в сфере психического здоровья в 2025 году: 17% – дети

В 2025 году психосоциальную и психиатрическую помощь в Украине получили более 260 тысяч человек, из которых 17% – дети. Услуги предоставлялись на всех уровнях медицинской помощи – от семейного врача до специализированных Центров ментального здоровья и стационарного лечения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.

В 2025 году более 260 тысяч украинцев, среди которых 17% — дети, получили помощь в сфере психического здоровья в учреждениях первичной медицинской помощи. Семейные врачи, терапевты и педиатры оказывают психосоциальную поддержку в рамках базового пакета Программы медицинских гарантий. Сейчас такие услуги доступны по всей стране в более чем 2 тысячах медицинских учреждениях первичной медицинской помощи, имеющих договор с НСЗУ 

– говорится в сообщении.

Кроме этого, более 118 тысяч пациентов, из них 21% дети, получили специализированную помощь в 152 Центрах ментального здоровья, работавших во всех регионах Украины. Больше всего таких центров действовало в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве. Помощь в этих центрах бесплатна и финансируется государством.

С 1 января 2025 года в Программе медицинских гарантий ввели отдельный пакет услуг для центров ментального здоровья и мобильных мультидисциплинарных команд, которые могут оказывать помощь как в медучреждениях, так и по месту жительства пациентов.

Стационарная помощь детям и обучение медиков

С 1 июля 2025 года стационарная психиатрическая помощь детям оплачивается в рамках Программы медицинских гарантий исключительно в учреждениях состоятельной сети — многопрофильных детских больницах. Отныне дети до 18 лет с психическими расстройствами получают лечение не в монопрофильных психиатрических учреждениях, а в многопрофильных детских больницах 

– сообщили в Минздраве.

Сейчас такую помощь обеспечивает 31 больница. Всего в 2025 году стационарную психиатрическую помощь взрослым и детям оказывали 136 медицинских учреждений, а лечение получили около 192 тысяч пациентов.

Напомним

Стартует программа Скрининг здоровья для украинцев 40+ лет, которую можно заказать через "Дію".

Алла Киосак

