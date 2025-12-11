Понад 100 тонн продукції підприємства російських власників передано ЗСУ – ОГП

Прокурори Чернігівщини забезпечили вилучення та передачу для потреб Збройних Сил України понад 100 тонн профнастилу, виробленого підприємством, підконтрольним резидентам рф та білорусі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, керівники виробника намагалися приховати та незаконно вивезти продукцію, щоб уникнути конфіскації, поспіхом "переписавши" підприємство на підставну особу. Спроба провалилася: понад 100 тонн профнастилу було виявлено на Чернігівській митниці, після чого майно передали для укріплення оборонних позицій українських військових.

Розслідування триває за фактами зловживання владою та фінансування дій проти територіальної цілісності України. Раніше АРМА вже отримала обладнання цього підприємства, а частина продукції також була спрямована на потреби армії.

