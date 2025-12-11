$42.280.10
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
14:13 • 7054 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 12005 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
13:44 • 16367 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 13952 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17170 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
11:58 • 15243 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16018 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16496 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
11 грудня, 08:43 • 37155 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
13:44 • 16358 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 29346 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 08:43 • 37150 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 48755 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 49974 перегляди
Понад 100 тонн продукції підприємства російських власників передано ЗСУ – ОГП

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прокурори Чернігівщини передали ЗСУ понад 100 тонн профнастилу підприємства, підконтрольного резидентам рф та білорусі. Керівники намагалися приховати та незаконно вивезти продукцію, щоб уникнути конфіскації.

Понад 100 тонн продукції підприємства російських власників передано ЗСУ – ОГП

Прокурори Чернігівщини забезпечили вилучення та передачу для потреб Збройних Сил України понад 100 тонн профнастилу, виробленого підприємством, підконтрольним резидентам рф та білорусі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, керівники виробника намагалися приховати та незаконно вивезти продукцію, щоб уникнути конфіскації, поспіхом "переписавши" підприємство на підставну особу. Спроба провалилася: понад 100 тонн профнастилу було виявлено на Чернігівській митниці, після чого майно передали для укріплення оборонних позицій українських військових.

Пов’язаний із рф бізнесмен та помічник нардепа Железняка хоче відібрати київську Atlas Plaza у команди фестивалю Атлас10.12.25, 19:02 • 2816 переглядiв

Розслідуванняується за фактами зловживання владою та фінансування дій проти територіальної цілісності України. Раніше АРМА вже отримала обладнання цього підприємства, а частина продукції також була спрямована на потреби армії.

Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій10.12.25, 11:09 • 4686 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Санкції
Війна в Україні
Державна митна служба України
Білорусь
Чернігівська область
Крим
Україна