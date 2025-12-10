Пов’язаний із рф бізнесмен та помічник нардепа Железняка хоче відібрати київську Atlas Plaza у команди фестивалю Атлас

$42.180.11
49.090.07
ukenru
16:59 • 194 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 4280 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 11665 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 14719 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 16371 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 20768 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16366 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14251 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25124 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 17156 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 25540 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 25463 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 15526 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 18080 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 11308 перегляди
Публікації
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 1390 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 10328 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 20766 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25123 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 39879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 5500 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 6306 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 6284 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 11309 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 25464 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
ChatGPT
Опалення

Пов’язаний із рф бізнесмен та помічник нардепа Железняка хоче відібрати київську Atlas Plaza у команди фестивалю Атлас

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Бізнесмен Максим Шульженко, пов'язаний з рф, подав позов до суду щодо повернення приміщення Atlas Plaza, яке АРМА передала новим управителям. Шульженко погрожує команді Atlas Plaza, яка заявляє про тиск та залякування.

Пов’язаний із рф бізнесмен та помічник нардепа Железняка хоче відібрати київську Atlas Plaza у команди фестивалю Атлас

У Києві розгорівся скандал навколо концертного майданчика Atlas Plaza (колишня Stereo Plaza). Це приміщення хоче повернути під свій контроль пов’язаний із РФ бізнесмен Максим Шульженко, який був помічником народного депутата Ярослава Железняка. Шульженко подав позов до Голосіївського суду щодо повернення будівлі та погрожує команді нового управителя Atlas Plaza - власникам фестивалю Атлас, передає УНН із посиланням на УНІАН.

У листопаді цього року АРМА передала приміщення Atlas Plaza новим управителям на п’ятирічний період, із зобов’язанням перерахування не менше 44 млн грн до державного бюджету. Раніше ця будівля була арештована через походження її власників - громадян росії, пов’язаних з оборонною галуззю та виробництвом зброї. 

Як зазначає гендиректор Atlas Festival Дмитро Сидоренко, колишній орендар майданчика Максим Шульженко має прямі зв’язки з рф і продовжував перераховувати кошти російським власникам будівлі навіть після 24 лютого 2022 року. 

"Його батько - чинний російський чиновник, випускник академії держслужби при президентові рф. Також є дані, що у 2009 році Шульженко разом із матір’ю подавав документи на отримання російського громадянства", - пише гендиректор Atlas Festival.

Після початку війни у 2014 році Шульженко продовжував проводити в Києві концерти Басти та інших російських артистів, які публічно просували проросійську риторику. За рік до початку повномасштабного вторгнення Шульженко створив громадську організацію, до якої увійшло одне з найбільших російських концертних агентств - "Мельниця", а також інші структури, що мали зв’язки з рф. Саме ця ГО перед конкурсом публічно атакувала Український культурний фонд, - зазначає Дмитро Сидоренко.

Власники фестивалю Атлас заявляють про спроби тиску на технічний персонал, партнерів та орендарів, а також про випадки залякування співробітників. Ці дії називають спробою дестабілізації роботи одного з найбільших культурних майданчиків країни.

"Сьогодні ми бачимо спробу повернути під контроль структури з токсичним російським слідом майданчик, який має стратегічне культурне значення. Ми вже готуємо матеріали для правоохоронних органів", - заявили в управлінні Atlas Plaza.

Лілія Подоляк

Суспільство
російська пропаганда
Державний бюджет
Музикант
Війна в Україні
Ярослав Железняк
Київ