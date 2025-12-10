Пов’язаний із рф бізнесмен та помічник нардепа Железняка хоче відібрати київську Atlas Plaza у команди фестивалю Атлас

У Києві розгорівся скандал навколо концертного майданчика Atlas Plaza (колишня Stereo Plaza). Це приміщення хоче повернути під свій контроль пов’язаний із РФ бізнесмен Максим Шульженко, який був помічником народного депутата Ярослава Железняка. Шульженко подав позов до Голосіївського суду щодо повернення будівлі та погрожує команді нового управителя Atlas Plaza - власникам фестивалю Атлас, передає УНН із посиланням на УНІАН.

У листопаді цього року АРМА передала приміщення Atlas Plaza новим управителям на п’ятирічний період, із зобов’язанням перерахування не менше 44 млн грн до державного бюджету. Раніше ця будівля була арештована через походження її власників - громадян росії, пов’язаних з оборонною галуззю та виробництвом зброї.

Як зазначає гендиректор Atlas Festival Дмитро Сидоренко, колишній орендар майданчика Максим Шульженко має прямі зв’язки з рф і продовжував перераховувати кошти російським власникам будівлі навіть після 24 лютого 2022 року.

"Його батько - чинний російський чиновник, випускник академії держслужби при президентові рф. Також є дані, що у 2009 році Шульженко разом із матір’ю подавав документи на отримання російського громадянства", - пише гендиректор Atlas Festival.

Після початку війни у 2014 році Шульженко продовжував проводити в Києві концерти Басти та інших російських артистів, які публічно просували проросійську риторику. За рік до початку повномасштабного вторгнення Шульженко створив громадську організацію, до якої увійшло одне з найбільших російських концертних агентств - "Мельниця", а також інші структури, що мали зв’язки з рф. Саме ця ГО перед конкурсом публічно атакувала Український культурний фонд, - зазначає Дмитро Сидоренко.

Власники фестивалю Атлас заявляють про спроби тиску на технічний персонал, партнерів та орендарів, а також про випадки залякування співробітників. Ці дії називають спробою дестабілізації роботи одного з найбільших культурних майданчиків країни.

"Сьогодні ми бачимо спробу повернути під контроль структури з токсичним російським слідом майданчик, який має стратегічне культурне значення. Ми вже готуємо матеріали для правоохоронних органів", - заявили в управлінні Atlas Plaza.