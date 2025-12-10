Связанный с рф бизнесмен и помощник нардепа Железняка хочет отобрать киевскую Atlas Plaza у команды фестиваля Атлас

В Киеве разгорелся скандал вокруг концертной площадки Atlas Plaza (бывшая Stereo Plaza). Это помещение хочет вернуть под свой контроль связанный с РФ бизнесмен Максим Шульженко, который был помощником народного депутата Ярослава Железняка. Шульженко подал иск в Голосеевский суд о возвращении здания и угрожает команде нового управляющего Atlas Plaza - владельцам фестиваля Атлас, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

В ноябре этого года АРМА передала помещение Atlas Plaza новым управляющим на пятилетний период, с обязательством перечисления не менее 44 млн грн в государственный бюджет. Ранее это здание было арестовано из-за происхождения его владельцев - граждан россии, связанных с оборонной отраслью и производством оружия.

Как отмечает гендиректор Atlas Festival Дмитрий Сидоренко, бывший арендатор площадки Максим Шульженко имеет прямые связи с рф и продолжал перечислять средства российским владельцам здания даже после 24 февраля 2022 года.

"Его отец - действующий российский чиновник, выпускник академии госслужбы при президенте рф. Также есть данные, что в 2009 году Шульженко вместе с матерью подавал документы на получение российского гражданства", - пишет гендиректор Atlas Festival.

После начала войны в 2014 году Шульженко продолжал проводить в Киеве концерты Басты и других российских артистов, которые публично продвигали пророссийскую риторику. За год до начала полномасштабного вторжения Шульженко создал общественную организацию, в которую вошло одно из крупнейших российских концертных агентств - "Мельница", а также другие структуры, имевшие связи с РФ. Именно эта ОО перед конкурсом публично атаковала Украинский культурный фонд, - отмечает Дмитрий Сидоренко.

Владельцы фестиваля Атлас заявляют о попытках давления на технический персонал, партнеров и арендаторов, а также о случаях запугивания сотрудников. Эти действия называют попыткой дестабилизации работы одной из крупнейших культурных площадок страны.

"Сегодня мы видим попытку вернуть под контроль структуры с токсичным российским следом площадку, которая имеет стратегическое культурное значение. Мы уже готовим материалы для правоохранительных органов", - заявили в управлении Atlas Plaza.