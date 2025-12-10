Связанный с рф бизнесмен и помощник нардепа Железняка хочет отобрать киевскую Atlas Plaza у команды фестиваля Атлас

$42.180.11
49.090.07
ukenru
17:11 • 432 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 1106 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 5760 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 12609 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 15369 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16847 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16533 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14330 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25516 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17197 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 25948 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26014 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 15934 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 18511 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 11855 просмотра
публикации
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 2312 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 10789 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25517 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 40230 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 5898 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 6656 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 6604 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 11919 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 26073 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

Связанный с рф бизнесмен и помощник нардепа Железняка хочет отобрать киевскую Atlas Plaza у команды фестиваля Атлас

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Бизнесмен Максим Шульженко, связанный с рф, подал иск в суд о возврате помещения Atlas Plaza, которое АРМА передала новым управляющим. Шульженко угрожает команде Atlas Plaza, которая заявляет о давлении и запугивании.

Связанный с рф бизнесмен и помощник нардепа Железняка хочет отобрать киевскую Atlas Plaza у команды фестиваля Атлас

В Киеве разгорелся скандал вокруг концертной площадки Atlas Plaza (бывшая Stereo Plaza). Это помещение хочет вернуть под свой контроль связанный с РФ бизнесмен Максим Шульженко, который был помощником народного депутата Ярослава Железняка. Шульженко подал иск в Голосеевский суд о возвращении здания и угрожает команде нового управляющего Atlas Plaza - владельцам фестиваля Атлас, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

В ноябре этого года АРМА передала помещение Atlas Plaza новым управляющим на пятилетний период, с обязательством перечисления не менее 44 млн грн в государственный бюджет. Ранее это здание было арестовано из-за происхождения его владельцев - граждан россии, связанных с оборонной отраслью и производством оружия.

Как отмечает гендиректор Atlas Festival Дмитрий Сидоренко, бывший арендатор площадки Максим Шульженко имеет прямые связи с рф и продолжал перечислять средства российским владельцам здания даже после 24 февраля 2022 года.

"Его отец - действующий российский чиновник, выпускник академии госслужбы при президенте рф. Также есть данные, что в 2009 году Шульженко вместе с матерью подавал документы на получение российского гражданства", - пишет гендиректор Atlas Festival.

После начала войны в 2014 году Шульженко продолжал проводить в Киеве концерты Басты и других российских артистов, которые публично продвигали пророссийскую риторику. За год до начала полномасштабного вторжения Шульженко создал общественную организацию, в которую вошло одно из крупнейших российских концертных агентств - "Мельница", а также другие структуры, имевшие связи с РФ. Именно эта ОО перед конкурсом публично атаковала Украинский культурный фонд, - отмечает Дмитрий Сидоренко.

Владельцы фестиваля Атлас заявляют о попытках давления на технический персонал, партнеров и арендаторов, а также о случаях запугивания сотрудников. Эти действия называют попыткой дестабилизации работы одной из крупнейших культурных площадок страны.

"Сегодня мы видим попытку вернуть под контроль структуры с токсичным российским следом площадку, которая имеет стратегическое культурное значение. Мы уже готовим материалы для правоохранительных органов", - заявили в управлении Atlas Plaza.

Лилия Подоляк

Общество
российская пропаганда
Государственный бюджет
Музыкант
Война в Украине
Ярослав Железняк
Киев