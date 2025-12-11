Прокуроры Черниговской области обеспечили изъятие и передачу для нужд Вооруженных Сил Украины более 100 тонн профнастила, произведенного предприятием, подконтрольным резидентам РФ и Беларуси, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, руководители производителя пытались скрыть и незаконно вывезти продукцию, чтобы избежать конфискации, поспешно "переписав" предприятие на подставное лицо. Попытка провалилась: более 100 тонн профнастила было обнаружено на Черниговской таможне, после чего имущество передали для укрепления оборонных позиций украинских военных.

Расследование продолжается по фактам злоупотребления властью и финансирования действий против территориальной целостности Украины. Ранее АРМА уже получила оборудование этого предприятия, а часть продукции также была направлена на нужды армии.

