Польський прем'єр Туск розкритикував ідею саміту Зеленського і путіна в Будапешті
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикує ідею зустрічі Зеленського та путіна в Будапешті. Він нагадав, що у 1994 році Україна вже отримувала гарантії територіальної цілісності в Будапешті, які були порушені росією.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ідею того, щоб проводити зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним у Будапешті. Він нагадав, що саме в цьому місті у 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності, які були порушені росією, пише УНН.
Деталі
"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - написав Туск у X.
Доповнення
Видання Politico писало, що Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни.
