Ексклюзив
11:22 • 460 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 4716 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 14519 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 13561 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 66390 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 29507 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 31178 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 31879 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 147749 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 128655 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Польський прем'єр Туск розкритикував ідею саміту Зеленського і путіна в Будапешті

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикує ідею зустрічі Зеленського та путіна в Будапешті. Він нагадав, що у 1994 році Україна вже отримувала гарантії територіальної цілісності в Будапешті, які були порушені росією.

Польський прем'єр Туск розкритикував ідею саміту Зеленського і путіна в Будапешті

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ідею того, щоб проводити зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним у Будапешті. Він нагадав, що саме в цьому місті у 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності, які були порушені росією, пише УНН.

Деталі

"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - написав Туск у X.

Доповнення

Видання Politico писало, що Білий дім планує можливу тристоронню зустріч між президентами США, росії та України в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах щодо припинення війни.

Саміт Зеленського та путіна: Sky News дізналося п'ять можливих місць20.08.25, 13:59 • 1538 переглядiв

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Білий дім
Дональд Трамп
Велика Британія
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан