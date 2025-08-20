Премьер Польши Туск раскритиковал идею саммита Зеленского и Путина в Будапеште
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск критикует идею встречи Зеленского и Путина в Будапеште. Он напомнил, что в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности в Будапеште, которые были нарушены Россией.
Детали
"Будапешт? Не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - написал Туск в X.
Дополнение
Издание Politico писало, что Белый дом планирует возможную трехстороннюю встречу между президентами США, России и Украины в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах по прекращению войны.
