Польщу звільнили від механізму переміщення мігрантів у рамках Пакту ЄС
Київ • УНН
В ЄС погодилися виключити Польщу з механізму солідарності нового Міграційного пакту. Це звільняє Варшаву від зобов'язання приймати мігрантів або сплачувати фінансову компенсацію.
Країни-члени Європейського Союзу погодилися виключити Польщу з механізму солідарності в рамках нового Міграційного пакту, що означає звільнення Варшави від зобов'язання приймати мігрантів або сплачувати фінансову компенсацію. Про це повідомляє rmf24, пише УНН.
Деталі
Про це у понеділок у Брюсселі заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
Польща звільнена від будь-якого механізму переселення, а також від будь-яких витрат, пов’язаних з ним. У цьому відношенні, здається, ми досягли всього, чого хотіли
Польща з самого початку наполягала на винятках із механізму солідарності, і це рішення діятиме з наступного року. Запевнення польських та європейських дипломатів свідчать, що це вигідне для Варшави рішення залишатиметься чинним "ще багато років".
Наразі документ буде юридично узгоджено та перекладено, а остаточне підтвердження рішення міністрами європейських справ очікується 16 грудня.
