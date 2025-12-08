Польщу звільнили від механізму переміщення мігрантів у рамках Пакту ЄС

Країни-члени Європейського Союзу погодилися виключити Польщу з механізму солідарності в рамках нового Міграційного пакту, що означає звільнення Варшави від зобов'язання приймати мігрантів або сплачувати фінансову компенсацію. Про це повідомляє rmf24, пише УНН.

Про це у понеділок у Брюсселі заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.

Польща звільнена від будь-якого механізму переселення, а також від будь-яких витрат, пов’язаних з ним. У цьому відношенні, здається, ми досягли всього, чого хотіли